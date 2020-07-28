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    Політика

    Ніяких виборів на звільненій території. Відомий політик пояснив, як треба повертати Донбас і Крим

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    Андрій Сенченко &ndash; корінний кримчанин, три терміни працював віце-прем&rsquo;єром&nbsp;кримського уряду. - Ніяких виборів на звільненій території. Відомий політик пояснив, як треба повертати Донбас і Крим
    Андрій Сенченко – корінний кримчанин, три терміни працював віце-прем’єром кримського уряду.
    фото: Укрінформ

    На думку Андрія Сенченко, вибори повинні бути не першою, а останньою подією перехідного періоду

    Існує ряд необхідних заходів, які потрібно запровадити для реінтеграції Криму та Донбасу. Про ці заходи «Главкому» розповів в інтерв'ю Андрій Сенченко, лідер громадської організації «Сила права». 

    За словами політика, потрібно чітко визначитися, що буде з теперішньою лінією розмежування. «Зрозуміло, що відразу необхідно відновити вільний рух людей і товарів, але зі спеціальними заходами безпеки», – розповідає Сенченко. 

    Крім того, Сенченко наголошує на необхідності перебування на цій території військових та Національної поліції до моменту, коли всі іноземні військові будуть виведені, а важка зброя опиниться під повним контролем. 

    «Допоки рівень злочинності і кількість зброї в незаконному обігу не будуть доведені до середньо українського, на цій лінії повинні стояти Національна гвардія і поліція», – стверджує Сенченко 

    Щодо виборів, політик переконаний у тому, що вибори  – це «остання подія перехідного періоду». Він наголошує, що на цих територіях під час перехідного періоду мають запровадити не особливий статус, а спеціальний. 

    «На перехідний період всю повноту відповідальності за забезпечення мирного життя на звільнених територіях повинна взяти на себе центральна влада», – коментує Сенченко. 

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    Детальніше читайте тут: Андрій Сенченко: Крим ближчий до повернення в Україну, ніж Донбас
    Крим окупанти Донбас вибори зброя політика військові окуповані території поліція влада Андрій Сенченко
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