Секретар РНБО розповів про наступників Кучми у Мінській групі



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Леонід Кучма вирішив покинути Тристоронню контактну групу щодо врегулювання ситуації на Донбасі

На заміну Кучми в ТКГ є кілька кандидатів

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що зараз розглядаються кілька кандидатів замість другого президента Леоніда Кучми у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Я не можу зараз сказати, хто буде на заміну (Кучмі - ред.), є декілька варіацій, до того часу, поки остаточно не буде рішення, я не можу зараз назвати кандидатури. Звичайно, кандидатури були з самого початку, тому що з Леонідом Даниловичем домовлялися, що буде певний період, коли він має піти... Зараз відбувається якраз процес, і повірте, Україна буде представлена дуже міцно, як і до цього часу», - сказав Данілов.

Він зазначив, що Кучма розуміється на багатьох державницьких процесах і надалі ділитиметься своїм досвідом.

«Леоніду Даниловичу 81 рік, це дуже досвідчена людина, дуже багато розуміє процесів, які відбуваються не тільки у відносинах Україна і Росія, а й відносинах, які відбуваються взагалі у світі... Розуміючи державницьку позицію Леоніда Даниловича, я не вірю, що він взагалі може відсторонитися від цих процесів. Він обов'язково буде допомагати Володимиру Олександровичу Зеленському», - сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, 28 липня президент України Володимир Зеленський прийняв відставку Леоніда Кучми, який з 2014 року з перервами представляв Україну на переговорах щодо Донбасу.

У травні 2020 року Леонід Кучма просив виключити його з ТКГ і передати повноваження віцепрем'єру Олексію Рєзнікову, оскільки йому складно виконувати свою роботу. Тоді президент Володимир Зеленський заявив, що попросив Кучму залишитися в ТКГ, поки Росія оновить склад своєї делегації, після чого він зможе прийняти рішення.

Нагадаємо, 3 червня 2019 року Зеленський повернув Кучму у Мінську групу.

Як повідомлялося, 2 жовтня 2018 року 80-річний Леонід Кучма завершив свою роботу в тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі. Він був представником України в ТКГ на громадських засадах понад чотири роки.

Замість Кучми тоді українську групу в Мінську очолював дипломат Руслан Демченко, а потім Євген Марчук.

Джерело: Укрінформ