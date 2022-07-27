Українські спецслужби «копають» на керівників міжнародних банків за підтримку РФ

Україна може висунути звинувачення у воєнних злочинах проти JPMorgan Chase, Citi та HSBC: радник Зеленського

Україна може висунути звинувачення у воєнних злочинах проти менеджерів великих міжнародних банків JPMorgan Chase, Citi та HSBC через фінансування військових злочинів Росії. Про це радник президента України Володимира Зеленського Олег Устенко розповів CNBC.

За словами Устенка, українська влада розглядає можливість подання позову до Міжнародного кримінального суду. Наразі спецслужби збирають необхідну інформацію.

«Усі, хто фінансує цих військових злочинців, які вчиняють ці жахливі речі в Україні, також скоюють військові злочини», – заявив радник Зеленського.

Раніше радник президента України з економічних питань Олег Устенко написав листи керівникам найбільших американських та європейських банків – JPMorgan Chase, HSBC, Citigroup, Crédit Agricole. Він закликав їх розірвати співпрацю з компаніями, які займаються постачанням російської нафти.

У відповідь на це в JPMorgan заявили, що брали активну участь у реалізації західних санкцій проти Москви. Citigroup та Crédit Agricole не відповіли на коментарі Устенко безпосередньо, але повторили свої попередні заяви про зупинення та скорочення діяльності в Росії. HSBC від коментарів відмовився.

До слова, Гаага може розглянути першу справу про воєнні злочини РФ наприкінці 2022.

Також стало відомо, що Україна отримає £2,5 млн від Британії на розслідування воєнних злочинів РФ.

Додамо, українська влада очікує, що до кінця літа вдасться створити міжнародний трибунал для покарання вищого військово-політичного керівництва Росії за воєнні злочини та міжнародного арбітражу для перетворення заморожених активів РФ на компенсації Україні.