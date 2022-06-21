«Мисливець за нацистами» зі США розслідуватиме воєнні злочини Росії в Україні

Група, створена Мін’юстом США, складатиметься з експертів із розслідувань, пов'язаних із порушеннями прав людини та військовими злочинами

Генеральний прокурор США Меррік Гарленд під час візиту до України оголосив про створення групи з розслідування воєнних злочинів Росії. Про це повідомляє CNN.

Група працюватиме над виявленням та притягненням до відповідальності всіх, хто вчинив воєнні злочини в Україні. Її, за словами Гарленда, очолить найвідоміший у Мін'юсті США «мисливець за нацистами» Елі Розенбаум, і вона складатиметься з експертів із розслідувань, пов'язаних із порушеннями прав людини та військовими злочинами.

«Немає сховку для військових злочинців. Міністерство юстиції США намагатиметься притягнути до відповідальності тих, хто вчиняє військові злочини та інші звірства в Україні. Працюючи разом із нашими внутрішніми та міжнародними партнерами, міністерство юстиції буде невпинно намагатися притягнути до відповідальності кожну особу, причетну до скоєння військових злочинів, катувань та інших тяжких порушень під час неспровокованого конфлікту в Україні», – наголосив він.

Елі Розенбаум

Елі Розенбаум (народився 8 травня 1955) — американець єврейського походження та колишній директор Управління спеціальних розслідувань Міністерства юстиції США (OSI), яке в першу чергу відповідало за виявлення та депортацію нацистських військових злочинців з 1994 до 2010 року, коли OSI було об’єднано в новий відділ прав людини та спеціальної прокуратури. Зараз він є директором стратегії та політики у сфері захисту прав людини в новому відділі Міністерства юстиції. Його називають «легендарним мисливцем на нацистів»

Нагадаємо, 21 червня генеральний прокурор США Меррік Гарленд прибув в Україну з метою підтримки спільних зусиль щодо виявлення й притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах. Він зустрівся з українською колегою Іриною Венедіктовою.