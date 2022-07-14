Україна отримає £2,5 млн від Британії на розслідування воєнних злочинів РФ

Фінансовий пакет буде використано для допомоги Генеральній прокуратурі України

Уряд Великої Британії оголосив про пакет допомоги Україні на 2,5 млн фунтів стерлінгів для розслідування воєнних злочинів російських солдатів. Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що цей фінансовий пакет буде використано для допомоги Генеральній прокуратурі України (ОГП) у розслідуванні злочинів, зокрема сексуального насильства, пов’язаного з російською агресією.

Гроші будуть надані в рамках підтримки Великої Британії Консультативної групи з питань жорстоких злочинів у партнерстві з ЄС і США.

«Докази жахливих злочинів, скоєних російськими військами в Україні, і розповіді з перших вуст, які я почула від тих, хто вижив, залишаться зі мною назавжди. Але ще сильнішою є рішучість українського народу відповісти на ці жорстокості, яку я спостерігала. Я рада, що експертиза та фінансування Великої Британії допоможуть Генеральній прокуратурі викрити ці злочини та притягнути винних до відповідальності», – заявила пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Як відомо, у травні Європейський Союз, Сполучені Штати та Велика Британія оголосили про створення Консультативної групи для координації зусиль із притягнення до відповідальності за злочини, скоєні під час війни Росії проти України.

До слова, Україна щодня фіксує сотні нових воєнних злочинів Росії – Венедіктова.

Нагадаємо, 21 червня генеральний прокурор США Меррік Гарленд прибув в Україну з метою підтримки спільних зусиль щодо виявлення й притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах. Він зустрівся з українською колегою Іриною Венедіктовою.

Також раніше стало відомо, що США створюють групу з розслідування воєнних злочинів Росії. Група працюватиме над виявленням та притягненням до відповідальності всіх, хто вчинив воєнні злочини в Україні. Її очолить найвідоміший у Мін'юсті США «мисливець за нацистами» Елі Розенбаум, і вона складатиметься з експертів із розслідувань, пов'язаних із порушеннями прав людини та військовими злочинами.

Додамо, українська влада очікує, що до кінця літа вдасться створити міжнародний трибунал для покарання вищого військово-політичного керівництва Росії за воєнні злочини та міжнародного арбітражу для перетворення заморожених активів РФ на компенсації Україні.

Крім того, Франція спільно з Україною розслідуватимуть воєнні злочини Росії.