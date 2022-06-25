Франція спільно з Україною розслідуватимуть воєнні злочини Росії

Крім того, Париж працює над арештами російських активів

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова в п’ятницю підписала декларацію про наміри співробітництва між Офісом генпрокурора та Управлінням кримінальних справ і помилувань Міністерства юстиції, Генеральною прокуратурою при Апеляційному суді Парижа та Національною прокуратурою з боротьби з тероризмом Франції. Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Декларація передбачає надання взаємної правової допомоги щодо діянь, пов’язаних із міжнародним збройним конфліктом внаслідок збройної агресії з боку Росії проти України – злочинів проти людяності, воєнних злочинів та геноциду.

«У Французькій Республіці вже розпочато сім справ щодо воєнних злочинів в Україні, зокрема розслідування загибелі журналістів. І в цьому питанні ми обговорили можливість об’єднати зусилля із колегами заради досягнення швидкого результату», – зазначила Венедіктова.

Крім того, французька прокуратура та МВС збирають свідчення потерпілих та очевидців, які виїхали до Франції, і готові передавати їх Україні за посередництва Євроюсту. Крім того, Париж працює над арештами російських активів.

Зазначимо, що в антитерористичній прокуратурі Франції є спеціальний підрозділ щодо воєнних злочинів. У ньому призначені окремі слідчі, які зараз займаються саме подіями на території України.

Нагадаємо, в Україні правоохоронці щодня фіксують 200-300 нових злочинів військовослужбовців Росії. За словами Венедіктової, наразі майже всі воєнні злочини, які перераховані у Римському статуті, у нас в Україні відбуваються. Вона нагадала, що в магістральній справі щодо вторгнення Росії наразі є 623 підозрюваних.

Також раніше стало відомо, що США створюють групу з розслідування воєнних злочинів Росії. Група працюватиме над виявленням та притягненням до відповідальності всіх, хто вчинив воєнні злочини в Україні. Її очолить найвідоміший у Мін'юсті США «мисливець за нацистами» Елі Розенбаум, і вона складатиметься з експертів із розслідувань, пов'язаних із порушеннями прав людини та військовими злочинами.

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