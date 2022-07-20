Гаага може розглянути першу справу про військові злочини РФ наприкінці 2022

Суд Гааги планує подати свою першу справу щодо ймовірних військових злочинів Росії в Україні вже цієї зими

Остаточна дата ще не визначена

До кінця 2022 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі готується пред'явити РФ звинувачення у злочинах, вчинених проти українського народу. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Остаточна дата ще не визначена, оскільки потрібен час для підготовки справи. Проте згідно з джерелами видання, обізнаними з цим питанням, Міжнародний кримінальний суд має намір подати свою першу справу щодо ймовірних військових злочинів Росії в Україні вже цієї зими.

Зазначається, що у березні була створена спільна слідча група, до складу якої входять кілька європейських судових органів, щоб зібрати докази ймовірних російських злочинів в Україні.

Відомо, що представники Міжнародного кримінального суду ведуть окремі переговори з Україною про видачу Києвом як мінімум одного російського чиновника-військовополоненого до суду. Джерела видання вважають, що такий військовополонений зможе дати свідчення проти високопоставлених російських командирів.

Прокуратура Міжнародного кримінального суду поки що відмовляється давати коментарі, оскільки вважає, що у справі необхідна конфіденційність.

Нагадаємо, Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні за період із 24 лютого, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, до 15 травня задокументувала і підтвердила вбивства мирних громадян у більше ніж 30 населених пунктах України.

Також місія задокументувала 248 випадків незаконного затримання і розслідує «все нові й нові« повідомлення про сексуальне насильство.

У звіті йдеться, що правильно оцінити масштаби порушень складно, оскільки постраждалі від сексуального насильства часто не хочуть або не можуть бути опитані.

Проте УВКПЛ підтвердило 23 випадки сексуального насильства, які «переважно приписують російським збройним силам».