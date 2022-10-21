«Був готовий померти». Родич експрезидента США розповів про свою службу в ЗСУ

Чоловік воював в Україні, не розкриваючи свого справжнього імені

Конор Кеннеді, внучатий племінник 35-го президента США Джона Кеннеді, бився у складі Інтернаціонального легіону на боці України у війні проти Росії. Про це він розповів у своєму Instagram.

«Як і багато людей, я був глибоко зворушений тим, що побачив в Україні за останній рік. Я хотів допомогти. Коли я почув про Український інтернаціональний легіон, я знав, що поїду, і наступного дня пішов у посольство записуватися», – зазначив Конор Кеннеді.

Чоловік воював в Україні, не розкриваючи свого справжнього імені. За його словами, лише одна людина в Америці знала про його службу в Інтернаціональному легіоні – і лише одна людина в Україні знала, хто він такий.

«Я не хотів, щоб моя родина чи друзі хвилювалися, не хотів, щоб до мене там ставилися інакше. У мене не було попереднього військового досвіду, я не був добрим стрільцем, але міг носити важкі речі та швидко навчався. І я був готовий там померти. Тому невдовзі мене погодилися відправити на північно-східний фронт», – написав американський доброволець.

Кеннеді зазначив, що за час перебування в Україні «багато побачив і багато відчув». Він зазначив, що бути військовим йому сподобалося більше, ніж він очікував.

«Це страшно. Але життя просте, а винагорода за сміливість і добрі справи є суттєвою. Мої друзі там знають, чому мені довелося повернутися додому. Я завжди буду в боргу перед ними за їхній приклад», – додав він.

Кеннеді наголосив, що люди, яких він зустрів в Україні, були «найсміливішими з усіх», яких він будь-коли знав, а його побратими по Інтернаціональному легіону – «справжні борці за свободу». Він закликав іноземців доєднатися до Іноземного легіону та допомагати українцям у боротьбі з агресором.

«Ця війна визначить долю демократії в цьому столітті. Є ще що сказати про політику та роль західних урядів у ній. Наразі я лише закликаю вас допомогти особисто. Приєднайтеся до легіону, допоможіть на кордоні або надішліть медикаменти. Кожен день там хтось жертвує усім заради міцного миру», - підсумував Кеннеді.

Нагадаємо, раніше у мережі оприлюднили відео, як бійці зі США та Іраку складали присягу Україні. Зак із Маямі та Ахмед з Багдада читали клятву українською мовою.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні сформували новий підрозділ – Інтернаціональний легіон. 3 березня Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто хоче долучитися до захисту безпеки у Європі та світі, може приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття.

Як наголошують у Генштабі ЗСУ, усі іноземні громадяни, які воюють проти російських загарбників на боці Збройних сил України, є комбатантами та мають відповідні права.