«Прірва ядерного конфлікту». Російський посол прокоментував напружені відносини зі США

Між Росією і США поки немає небезпечної межі падіння в прірву ядерного конфлікту

Росія і США поки що не стоять на межі ядерного конфлікту, попри максимальну напруженість. Про це заявив посол Росії у США Анатолій Антонов, повідомляє Newsweek.

Він вважає, що в жодному разі не можна забувати уроки Кубинської ракетної кризи.

«Я впевнений, що, попри всі труднощі, ми поки що не досягли небезпечної межі падіння в прірву ядерного конфлікту», – сказав посол.

Нагадаємо, речник президента держави-агресорки Росії Дмитро Пєсков раніше заявив, що захист територій, про анексію яких заявляє Росія, – Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей – здійснюється так само як і захист території Росії. Так представник Кремля відповів на запитання журналістів, чи поширюється так звана «ядерна парасолька» та на територію окупованих регіонів.

Також радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США на дуже високому рівні повідомили Кремлю – будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Росії, адже Сполучені Штати та їхні союзники відповідатимуть рішуче.

Відомо також, що 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Росія названа терористичним режимом.

До слова, раніше російські пропагандисти з ефіру телебачення закликали до застосування ядерної зброї проти України на тлі поразок путінської армії.