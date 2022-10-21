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«Прірва ядерного конфлікту». Російський посол прокоментував напружені відносини зі США

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Прірва ядерного конфлікту». Російський посол прокоментував напружені відносини зі США
На даний момент немає загрози ядерного конфлікту
фото ілюстративне

Між Росією і США поки немає небезпечної межі падіння в прірву ядерного конфлікту

Росія і США поки що не стоять на межі ядерного конфлікту, попри максимальну напруженість. Про це заявив посол Росії у США Анатолій Антонов, повідомляє Newsweek.

Він вважає, що в жодному разі не можна забувати уроки Кубинської ракетної кризи.

«Я впевнений, що, попри всі труднощі, ми поки що не досягли небезпечної межі падіння в прірву ядерного конфлікту», – сказав посол.

Нагадаємо, речник президента держави-агресорки Росії Дмитро Пєсков раніше заявив, що захист територій, про анексію яких заявляє Росія, – Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей – здійснюється так само як і захист території Росії. Так представник Кремля відповів на запитання журналістів, чи поширюється так звана «ядерна парасолька» та на територію окупованих регіонів.

Також радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США на дуже високому рівні повідомили Кремлю – будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Росії, адже Сполучені Штати та їхні союзники відповідатимуть рішуче.

Відомо також, що 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Росія названа терористичним режимом.

До слова, раніше російські пропагандисти з ефіру телебачення закликали до застосування ядерної зброї проти України на тлі поразок путінської армії.

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Теги: росія США війна ядерна зброя

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