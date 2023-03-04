На розгляд уряду винесено три кандидати на посаду глави НАБУ: список

Комісія з проведення конкурсу на посаду директора НАБУ обрала трьох кандидатів

У суботу, 4 березня, відбудеться позачергове засідання Кабінету міністрів України, на якому планується розгляд трьох кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро. Видання Zn.ua з посиланням на свої джерела назвало трьох претендентів, прізвище одного з яких і потрапить у постанову Кабміна про призначення очільника Бюро.

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Роман Осипчук

Роман Осипчук – керівник управління внутрішнього контролю НАБУ. У 2004-2015 роках працював у підрозділах Держслужби боротьби з економічною злочинністю Управлінь МВС у Луганській та Київській областях. У тестуванні на знання законодавства набрав 95 балів зі 100. За підсумками тестів на знання законодавства та тестування загальних навичок набрав 218 балів.

Семен Кривонос

Семен Кривонос – керівник Державної інспекції архітектури та містобудування. У 2016 році він став переможцем конкурсу на керівника Одеського територіального осередку НАБУ. Проте швидко відмовився від посади, коли журналісти «Слідство.Інфо» виявили, що його статки не відповідають доходам. Зокрема Кривонос не задекларував квартиру в Києві вартістю 3 млн грн, швиденько переписавши її на матір. У тестуванні на знання законодавства набрав 99 балів зі 100. За підсумками тестів на знання законодавства та тестування загальних навичок набрав 224 бали.

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Сергій Гупяк

Сергій Гупяк – начальник 4-го слідчого відділу Теруправління Держбюро розслідувань у Хмельницькому. До ДБР працював в органах прокуратури. У тестуванні на знання законодавства набрав 97 балів зі 100. За підсумками тестів на знання законодавства та тестування загальних навичок набрав 225 балів.

Нагадаємо, термін повноважень попереднього директора НАБУ Артема Ситника закінчився 16 квітня 2022 року, а конкурс на нового очільника оголосили в листопаді.

На початку лютого 2023 Комісія з проведення конкурсу на посаду директора НАБУ змінила процедуру перевірки на доброчесність, аби пришвидшити відбір кандидатів. Повідолялося, що 11 кандидатів були допущені до співбесід щодо відповідності критерію компетентності.