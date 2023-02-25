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Оприлюдено список претендентів на посаду глави НАБУ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Оприлюдено список претендентів на посаду глави НАБУ
фото: www.pravda.com.ua

На другому етапі комісія оцінить професійну компетентність кожного кандидата і визначить фінальну трійку

Сьогодні, 25 лютого 2023 року, відбулося чергове засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України.  Після цього 11 кандидатів були допущені до співбесід щодо відповідності критерію компетентності. Про це пише пресслужба комісії.

Зазначається, що 20-24 лютого комісія провела співбесіди із 21 кандидатом. Завданням комісії була оцінка відповідності кожного кандидата і кандидатки через призму тих компонентів доброчесності, які визначено у правилах проведення конкурсу.

Було також опубліковано повний список кандидатів на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України. Серед них: 

  • Сергій Гупяк – начальник 4-го слідчого відділу Теруправління ДБР у Хмельницькому.
  • Вероніка Плотнікова – начальниця Відділу дослідження проблем прокурорської діяльності Національної академії прокуратури України.
  • Семен Кривонос – очільник Держінспекції архітектури та містобудування.
  • Віктор Павлущик – старший детектив НАБУ, керівник відділу детективів.
  • Олександр Цивінський – керівник третього відділу детективів НАБУ.
  • Роман Осипчук – керівник управління внутрішнього контролю НАБУ.
  • Сергій Наумюк – керівник Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ. Після початку війни мобілізувався як офіцер запасу.
  • Олег Опішняк – прокурор відділу запобігання правопорушенням в органах прокуратури управління внутрішньої безпеки Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора.
  • Володимир Церковний – старший детектив – керівник Першого відділу детективів третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ.
  • Максим Ворвуль – старший детектив – заступник керівника Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ.
  • Юрій Бєлоусов – начальник Департаменту протидії злочинам, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора.

Очікується, що на наступному етапі конкурсу комісія оцінить професійну компетентність кожного, після чого визначить фінальну трійку. Комісія також прийняла рішення виключити із графіка проведення конкурсу тих кандидатів, які вибули із конкурсу на підставі попереднього рішення комісії. А новий графік співбесід щодо відповідності кандидатів критерію компетентності буде оприлюднено незабаром.

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Теги: прокурор батьки 24 лютого

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Країна

Оприлюдено список претендентів на посаду глави НАБУ
Оприлюдено список претендентів на посаду глави НАБУ

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