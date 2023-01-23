Скандал із закупівлею продуктів військовим: НАБУ розкрило подробиці
НАБУ повідомляє, що розпочало дослідження ще до оприлюднення інформації в медіа
Національне антикорупційне бюро України повідомляє, що розпочало розслідування щодо того, що Міноборони закуповує продукти для військових за нібито завищеними цінами ще до розголосу інформації в ЗМІ. Попередня правова кваліфікація – ч. 5 ст. 191 Кримінального Кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
«З огляду на резонансні публікації у ЗМІ про можливі зловживання Міноборони при закупівлі продуктів харчування для військових, повідомляємо, що викладена інформація відома НАБУ і CАП, вона досліджується в межах кримінального провадження, розпочатого за власними напрацюваннями, до оприлюднення в медіа», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше народна депутатка України, член фракції «Слуга народу», заступник голови Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла відреагувала на скандал у Міноборони України, пов'язаний з корупцією в сегменті закупівель харчових продуктів для військовослужбовців.
Раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва.
Наприклад, Міноборони закуповує яйця по 17 гривень за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 гривень. Така сама історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.
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