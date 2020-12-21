Уряд офіційно призначив топ-чиновника часів Януковича головою Фіскальної служби

З Вадимом Мельником уклали контракт на проходження держслужби на період дії карантину

Кабінет міністрів призначив Вадима Мельника головою Державної фіскальної служби. З ним уклали контракт на проходження держслужби на період дії карантину.

Про це у Facebook повідомив представник уряду в парламенті, народний депутат Василь Мокан.

Зазначимо, Кабінет міністрів погодив кандидатуру Вадима Мельника на посаду голови Державної фіскальної служби ще 9 грудня.

Вадим Мельник працював у податковій ще з нульових. При Януковичі очолював Управління розслідування особливо важливих справ (до 2013 року), також працював у Міністерстві доходів і зборів.

При цьому у 2014 році працював заступником начальника Головного слідчого управління фінрозслідувань ДФСУ. Потім Мельник це Управління очолив. Має звання полковника податкової міліції.

Відзначимо, що у 2016 році Мельник подав декларацію у зв'язку зі звільненням з посади. Там вказані 270 тисяч гривень зарплати за січень-вересень, 2,5 мільйона гривень подарунка від брата і небанківська позика на майже мільйон.

Нагадаємо, що 25 листопада Кабмін змінив голову Фіскальної служби. Замість Сергія Солодченка тимчасово керувати відомством був призначений Дмитро Сосинович, який раніше працював у ДФС Житомирської області. А перед цим тимчасово очолював ДФС Олександр Власов.

Власов написав заяву про звільнення на вимогу президента Зеленського 14 липня. Свою вимогу Очільник держави свій крок пояснив тим, що Власов не звільнив керівників митниць в чотирьох областях – Волинській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій. А останні відзначилися незадовільною боротьбою з контрабандою на кордоні.