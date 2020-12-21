Заступниця голови Офісу президента пішла у відставку

Юлія Ковалів звільнилася за власним бажанням

Юлія Ковалів покинула посаду заступниці глави Офісу президента, на якій працювала з вересня 2019 року.

Про це Ковалів написала в Facebook.

Про причини свого рішення Ковалів не повідомила, заявивши, що це був «неймовірний досвід і велика відповідальність у складний для країни час».

«Сьогодні я йду, залишаю посаду заступника керівника Офісу президента», – написала вона.

В Офісі президента підтвердили, що Ковалів покинула займану посаду, зазначивши, що вона звільнилася за власним бажанням.

«Володимир Зеленський цінує високий професіоналізм і націленість Юлії Ковалів на результат, тому вона залишається в команді глави держави для нових професійних звершень», – повідомили в Офісі президента.

Нагадаємо, 18 грудня НАБУ вручило заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову підозру. Крім того, детективи НАБУ отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова. Однак на Банковій детективів не пустили.

Татаров відвідав НАБУ та написав заяву про призупинення службових повноважень

2 грудня НАБУ та САП підготували підозру Татарову в причетності до фальсифікації експертизи у справі Микитася, але генпрокурор Ірина Венедіктова завадила врученню підозри.

НАБУ звинуватило Офіс генпрокурора в тиску та саботажі, не назвавши прізвища підозрюваного, якому мали намір вручити підозру.