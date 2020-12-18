Шмигаль поскаржився на «кадровий голод»

Знаходити потрібних фахівців для роботи в уряді і на держслужбі – досить складно, заявив Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що його Кабінету важко знаходити потрібних фахівців.

Про це Шмигаль сказав під час онлайн-заходу «Україна та світ у 2021 році».

Одночасно, прем'єр підтвердив кадровий голод в країні і що йому складно знаходити потрібних фахівців.

«Кадровий голод підтверджую, він є», – заявив глава уряду в інтерв'ю.

За словами Шмигаля, таких якостей як професіоналізм і порядність для державної служби в Кабміні недостатньо.

«Що таке на сьогодні кадрова політика уряду? Є банальні слова: професійні та порядні. Але є ще кілька параметрів, на які потрібно спиратися, коли сьогодні підбираєш кадри: незаангажованість і результативність», – зазначив прем'єр.

«Хочеться швидших законодавчих змін, хочеться швидше міняти нормативку, хочеться прискорювати ці реформи, і швидше отримувати видимий результат», – додав він.

Нагадаємо, кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти підтримало 226 нардепів, зокрема, 171 нардеп від «Слуги народу», всі присутні на засіданні 20 депутатів з ОПЗЖ, 12 членів партії «За майбутнє», 16 з депутатської групи «Довіра» та 7 позафракційних.

16 грудня Комітет з питань освіти Верховної Ради на своєму засіданні не знайшов голосів для підтримки кандидатури Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти та науки.

З 25 червня Шкарлет керує МОН у статусі в.о.міністра.

Як повідомлялося, низка відомих науковців підписалися під відкритим зверненням до голови Верховної Ради та нардепів із проханням не призначати чинного в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета на посаду міністра. Серед іншого, повідомляється, що у червні 2020 року були оприлюднені матеріали, які свідчать про наявність плагіату у науковому доробку Шкарлета.

Зокрема, у вересні Нацагенство з питань якості освіти підтвердило наявність плагіату у трьох роботах Шкарлета.

Також освітні громадські організації написали відкрите звернення до президента, голови Верховної Ради України, прем’єр-міністра й народних депутатів щодо можливого призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.