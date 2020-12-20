Журналіст Бутусов погодився на одну з чотирьох посад у Міноборони

«У мене не буде свого кабінету в Міноборони, я не буду «вирішувати питання», розставляти «своїх людей», я залишаюся журналістом», заявив Бутусов

Головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов, якому спочатку запропонували посаду в Міністерстві оборони, а потім передумали, провів зустріч з головою відомства Андрієм Тараном.

Про це Бутусов повідомив у Facebook.

«Виявляється, така терміновість і публічність виклику пояснювалася тим, що міністр мені запропонував чотири посади: начальник управління нормативно-методичного забезпечення та моніторингу нерухомості і земель Міноборони; начальник одного з управлінь в департаменті військово-технічної політики; начальник директорату інформаційної політики (це якесь нову назву в структурі МО); позаштатний радник міністра оборони на громадських засадах для висвітлення проблем некомпетентності та корупції в структурах Міноборони і ЗСУ, без зарплати, без кабінету, без якихось повноважень, тобто я залишаюся працювати журналістом», – написав він.

«Як всі ми розуміємо, ці посади ні на що не впливають в Міноборони, і ніякого доступу до прийняття рішень не забезпечують», – додав Бутусов.

Журналіст зазначив, що пропонуючи ці посади, міністр оборони визнав об'єктивність та справедливість його критики, і попросив допомогти організувати правильну інформаційну політику Міноборони.

«У підсумку, я прийняв рішення за результатами бесіди прийняти пропозицію стати позаштатним радником міністра оборони терміном на два місяці», – повідомив Бутусов.

Він пообіцяв за цей термін зробити серію матеріалів про проблеми оборонного планування та розвитку армії, а через два місяці – 20 лютого – зробити підсумкову доповідь. За результатами доповіді Бутусов також повідомить, чи залишиться надалі працювати в міністерстві.

«За результатами якого повідомлю – чи буду я залишатися радником або відмовлюся від статусу із зазначенням конкретних причин. У мене не буде свого кабінету в Міноборони, я не буду «вирішувати питання», розставляти «своїх людей», я залишаюся журналістом. Тепер чекаю відповіді від Міноборони, щоб міністр публічно підтвердив свою пропозицію в тій же манері, в якій він і звернувся спочатку», – додав Бутусов.

Зазначимо, 17 грудня Міністерство оборони України заявило, що глава відомства Андрій Таран проведе особисту зустріч із журналістом Юрієм Бутусовим.

Раніше Міноборони запропонувало журналісту посаду у сферах озброєння або логістики.

Журналіст Бутусов погодився працювати у Міноборони. І навіть назвав свою програму дій.

Згодом у Міністерстві оборони заявили, що за результатами співбесіди з журналістом Юрієм Бутусовим, кадрові служби повідомляють про відсутність вакансій, відповідних рівню його амбіцій.