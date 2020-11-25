Кадрові рішення: стало відомо, кого сьогодні звільнив і призначив Кабмін

Уряд провів засідання 25 листопада і озвучив низку кадрових рішень

Кабінет міністрів України на сьогоднішнього засіданні ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан.

Так, Кабмін проєктами розпоряджень призначив:

Дюжилову Наталію Олександрівну — головою Державної сервісної служби містобудування України;

Процька Володимира Володимировича — головою Державної служби експортного контролю України.

Окрім того, Кабмін проєктами розпоряджень звільнив:

Романовича Дмитра Олеговича — з посади заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;

Шевченка Павла Володимировича — з посади заступника голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Також, Кабінет міністрів прийняв проєкт розпорядження про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження уряду від 18 березня 2020-го року № 316 «Про тимчасове покладання виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби України на Солодченка С.В.».

«Кабінет міністрів прийняв проект розпорядження про тимчасове покладання виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби України на Сосиновича Дмитра Олександровича (начальник Управління протидії економічним правопорушенням ГУ ДФС у Житомирській області)», — додав Мокан.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 25 листопада погодив звільнення голови Харківської ОДА Олексія Кучера та голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова.

Напередодні Зеленський призначив колишнього заступника Добкіна головою Сумської ОДА.