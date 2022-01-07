Уряд похизувався досягненнями 2021 року

У Кабміні уточнили, що протягом 2021 року пенсії зростали 10 разів і середня виплата становила 4 тис. грн

Серед ключових звершень Кабмін назвав ремонт доріг, розширення послуг «Дії», модернізацію армії

Кабінет міністрів України презентував власні основні досягнення за 2021 рік. Про це повідомила пресслужба уряду.

«Системне підвищення пенсій, «авіаційний безвіз» із Євросоюзом, рекордний ВВП у доларовому еквіваленті та забезпечення України ефективними вакцинами – серед основних досягнень уряду у 2021 році», – зазначається в повідомленні.

У Кабміні уточнили, що протягом 2021 року пенсії зростали 10 разів і середня виплата становила 4 тис. грн, що перевищило фактичний прожитковий мінімум. Суттєво підвищено пенсії військовим пенсіонерам та чорнобильцям.

Разом із тим на фінансування протидії пандемії торік держава витратила більш як 35 млрд грн, які було спрямовано на доплати медикам, забезпечення кисневим обладнанням, тестування й інші заходи.

Що стосується авіаційних досягнень, то у 2021 році між Україною та Євросоюзом було укладено Угоду про Спільний авіаційний простір, що розширить доступ українських перевізників на ринок ЄС і навпаки, збільшить географію польотів та сприятиме здешевленню квитків.

Також у 2021 році дано старт створенню українського державного авіаперевізника Ukrainian National Airlines (UNA).

Крім того, в рамках програми президента «Велике будівництво» відновлено понад 7 тис. км доріг, збудовано та відремонтовано 350 мостів.

Нагадаємо, раніше уряд дав оцінку планам Зеленського.