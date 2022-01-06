Міжнародні резерви України зросли до майже $31 млрд

Із зовнішніх та внутрішніх джерел у 2021 році Україна отримала $11,2 млрд

У 2021 році резерви побільшали на $1,8 млрд

Станом на 1 січня 2022 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $30,940 млн. Упродовж 2021 року вони зросли на $1,8 млрд, або на 6%. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Міжнародні резерви збільшилися завдяки отриманню Україною зовнішнього фінансування та купівлі валюти Національним банком на валютному ринку.

Так, у серпні 2021 року Україна отримала 1 928,2 млн спеціальних прав запозичень (СПЗ) у межах загального розподілу від МВФ, а у листопаді – другий транш від МВФ за програмою stand-by обсягом 500 млн СПЗ.

Упродовж року також вдалося отримати інше пов’язане офіційне фінансування, зокрема від Єврокомісії обсягом приблизно €600 млн.

Загалом із зовнішніх та внутрішніх джерел у 2021 році Україна отримала $11,2 млрд, що майже компенсувало платежі з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті ($11,5 млрд).

За підсумками року чиста купівля валюти Національним банком перевищила $2,4 млрд.

У грудні 2021 року міжнародні резерви України зросли на $342,5 млн, або на 1,1%. Збільшення їх обсягу насамперед зумовлювалося валютними надходженнями на користь уряду.

Загалом динаміку резервів упродовж грудня визначали такі чинники:

по-перше, операції з управління державним боргом.

Валютні надходження на користь уряду становили $1 365,6 млн, зокрема $858,3 млн – від розміщення внутрішніх держоблігацій (ОВДП) та $105 млн – від Світового банку.

На обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано $847,7 млн, у тому числі $588,2 млн – на обслуговування та погашення ОВДП;

по-друге, операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку.

З метою згладжування надмірних коливань, Національний банк викупив на валютному ринку $84 млн та продав $236,5 млн впродовж минулого місяця. Отже, обсяги чистого продажу валюти центральним банком на валютному ринку в грудні становили $52,5 млн;

по-третє, переоцінка фінансових інструментів. У минулому місяці їх вартість зменшилася на $22,9 млн.

Нагадаємо, у серпні міжнародні резерви України сягнули дев’ятирічного максимуму.

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