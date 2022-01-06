Підприємці б’ють на сполох: імпорт низки продуктів в Україну може зупинитися

Причиною зупинки імпорту можуть стати дії Мінекономрозвитку, стверджують у Європейської бізнес-асоціації

Імпорт харчових продуктів та сировини тваринного походження в Україну може повністю зупинитися. Йдеться зокрема про м'ясні, м'ясо-рослинні та рибні консерви, сири, молоко та молочні продукти, продукти дитячого харчування, маргарин, жири, ковбасні вироби, м'ясні концентрати тощо. Такий висновок зробили експерти Європейської бізнес-асоціації, проаналізувавши проєкт наказу Мінекономіки «Про затвердження Порядку визнання еквівалентності системи державного контролю країни-експортера».

Як ідеться на сайті асоціації, раніше український бізнес легко і без зайвих перешкод імпортував продукти і сировину тваринного походження із ЄС та потужностей третіх країн, які акредитовані за правилами ЄС. Усе тому, що діяв наказ Мінагрополітики №118 від 01.04.2014 року. Він визнавав такою, що відповідає українській, всю систему контролю Європейського Союзу. Це і було «пропуском» товарів через кордон.

Причиною ж зупинки імпорту можуть стати наміри Мінекономрозвитку скасувати наказ Мінагрополітики №118, що передбачено одним з пунктів нового документу.

Проте саме із посиланням на наказ №118 наразі в Україну ввозять харчові продукти та корми, що виробляють за кордоном. При цьому процедура визнання еквівалентності, що передбачається новим документом на заміну наказу 118, дуже складна.

Тому об'єктивно складно розраховувати на оперативне визнання еквівалентності інших держав. Зокрема, значною перепоною можуть бути гарантії зовнішніх партнерів, зокрема ЄС, щодо того, що їх система контролю відповідає законодавству України. На практиці, іноземним органам необхідне вивчення системи контролю в Україні, порівняння її з власною системою контролю тощо. Тому питання може «загальмуватися» на дуже тривалий час. А у нового проєкту наказу немає перехідного періоду для набрання чинності його положеннями. Тобто, якщо його буде прийнято у січні, він у січні й вступить в законну силу.

Якщо з-за кордону перестануть ввозити продукти та корми, це може призвести до зупинки окремих українських виробництв та закладів ресторанного господарства, які працюють з імпортною сировиною. Ба більше, прийняття проєкту Наказу в поточній редакції, за оцінками експертів асоціації, матиме негативний вплив і на експортний потенціал України.

Асоціація не підтримує проєкт наказу в запропонованій редакції та звертається до влади з проханням посприяти внесенню змін щодо перехідного періоду – не менше трьох років. Також бізнес звертається до Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики із пропозицією провести Комітетські слухання, аби обговорити всі можливі наслідки від прийняття документу.

Раніше повідомлялося, що надзвичайно високі ціни на газ для юридичних осіб поставили вітчизняні підприємства харчової галузі на межу зупинки виробництва.

Також через зростання ціни на газ продовольча безпека України опинилася під загрозою.

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