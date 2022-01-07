Виплати на відрядження у 2022 році зростуть: що зміниться

Збільшено розміри добових витрат для закордонних відряджень

З початку року набули чинності нові розміри витрат на відрядження для держслужбовців і бюджетників у 2022 році. Зміни викладено у новій редакції додатка один до Постанови №98. Про це пише buh.ligazakon.

У результаті суттєво збільшено розміри добових витрат для закордонних відряджень до всіх країнах світу. Пояснення – більшість таких розмірів для відряджень до іноземних країн не переглядалися з 2011 року, натомість через інфляцію значно зросли ціни на харчування та споживання в іноземних країнах.

У той самий час граничні суми витрат за оренду житлового приміщення на добу залишаються постійними іноземних держав.

Для відряджень по Україні розмір добових зріс із 60 до 300 грн, а гранична сума витрат на оренду житла на добу – з 600 до 900 грн. Але виплачуватимуть витрати на відрядження в межах передбачених у кошторисах коштів.

При цьому уряд зобов'язує керівників мінімізувати витрати на відрядження шляхом оптимізації кількісного складу відряджених працівників, термінів їх перебування у відрядженні, зменшення витрат на оплату проїзду, найму житла та інших витрат на відрядження, проведення зустрічей, переговорів тощо у режимі онлайн.

Уряд скасував надбавку до затверджених сум добових витрат в іноземній валюті для окремих категорій працівників, які визначає додаток два до Постанови №98.

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