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    Виплати на відрядження у 2022 році зростуть: що зміниться

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    Більшість таких доплат переглядалися з 2011 року - Виплати на відрядження у 2022 році зростуть: що зміниться
    Більшість таких доплат переглядалися з 2011 року
    фото з відкритих джерел

    Збільшено розміри добових витрат для закордонних відряджень

    З початку року набули чинності нові розміри витрат на відрядження для держслужбовців і бюджетників у 2022 році. Зміни викладено у новій редакції додатка один до Постанови №98. Про це пише buh.ligazakon.

    У результаті суттєво збільшено розміри добових витрат для закордонних відряджень до всіх країнах світу. Пояснення – більшість таких розмірів для відряджень до іноземних країн не переглядалися з 2011 року, натомість через інфляцію значно зросли ціни на харчування та споживання в іноземних країнах.

    У той самий час граничні суми витрат за оренду житлового приміщення на добу залишаються постійними іноземних держав.

    Для відряджень по Україні розмір добових зріс із 60 до 300 грн, а гранична сума витрат на оренду житла на добу – з 600 до 900 грн. Але виплачуватимуть витрати на відрядження в межах передбачених у кошторисах коштів.

    При цьому уряд зобов'язує керівників мінімізувати витрати на відрядження шляхом оптимізації кількісного складу відряджених працівників, термінів їх перебування у відрядженні, зменшення витрат на оплату проїзду, найму житла та інших витрат на відрядження, проведення зустрічей, переговорів тощо у режимі онлайн.

    Уряд скасував надбавку до затверджених сум добових витрат в іноземній валюті для окремих категорій працівників, які визначає додаток два до Постанови №98.

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    Теги: ціни уряд харчування
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    Виплати на відрядження у 2022 році зростуть: що зміниться