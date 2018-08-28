В ЦВК назвали скасування депутатської недоторканності дурістю



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Андрій Магера вважає, що депутатська недоторканність це не особистий привілей депутата, а складова парламентаризму

На думку заступника голови ЦВК Андрія Магери, скасування депутатської недоторканності це – дурість. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому».

«Коли ми хочемо зараз прибрати депутатську недоторканність, на мою думку, це – дурість. Ті, хто грається цією «іграшкою», не розуміють, що Україна – держава молодої демократії, і депутат має бути захищений», - пояснив він.

Магера уточнив, що це не особистий привілей депутата, а складова парламентаризму. Але при цьому він вважає, що недоторканність не має залишатись в нинішньому вигляді. Наприклад, депутата повинні затримати, якщо його застали на місці скоєння важкого злочину – вбивства, розбою, зґвалтування тощо.

«Але коли йдеться про підозру вчинення фінансових, господарських чи посадових злочинів, це треба довести. І парламент повинен сам вирішити, чи є тут ознаки політичного переслідування. Зараз депутати у всіх випадках голосують за зняття недоторканності, бо бояться, що подумають виборці», - підсумував він.

Верховна Рада може прийняти закон про зняття депутатської недоторканності навесні 2019 року.

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