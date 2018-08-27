Колаборантів треба позбавляти громадянства? Член ЦВК пояснив свою ідею



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Андрій Магера не вважає, що особи, які вбивали та калічили наших захисників, які працювали в окупаційних органах влади, мають залишатися громадянами України

Заступник голови Центрвиборчкому Андрій Магера пояснив в інтерв’ю «Главкому», чи треба у разі ухвалення нової Конституції записати в ній норму про позбавлення українського громадянства тих, хто пішов на співпрацю з окупантами і брав участь у «референдумах за незалежність Криму, «Л/ДНР».

Магера зазначив, що з точки зору конституційного права, революційні зміни в правовій системі держави можна зробити виписуванням норм тільки у новій Конституції.

«Саме нова Конституція може поламати існуючий правовий лад. Якщо ми говоримо про осіб, які сприяли проведенню «референдумів», які вбивали та калічили наших захисників, які працювали в окупаційних органах влади, в мене є великий сумнів, що вони мають бути моїми співвітчизниками. Хтось говорить, що за чинної Конституції заборонено позбавляти громадянства, але вона передбачає його припинення», - зазначив заступник голови ЦВК.

Він додав, що позбавлення громадянства передбачає міжнародна конвенція, яка більш жорстка, ніж Конституція України. «Там виписані всі ці моменти, зокрема, перебування на службі іншої держави і тому подібне. Тому, думаю, на рівні нової Конституції ці речі можуть пройти, а на рівні внесення змін чи ухвалення нового закону – це абсолютно безперспективно», - підсумував Магера.

Нагадаємо, у травні президент України Петро Порошенко відкликав законопроект про внесення змін до Закону України «Про громадянство України» щодо удосконалення окремих положень міграційного законодавства. Цей законопроект містив загрози втрати громадянства України мешканцями окупованого Криму»

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