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    Політика

    В ЦВК розповіли, як боротися з підкупом виборців

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    <p>Вибори в Україні</p> - В ЦВК розповіли, як боротися з підкупом виборців

    Вибори в Україні

    Зміна виборчої системи з мажоритарної на пропорційну в рази зменшила б кількість зловживань, вважає Андрій Магера

    Заступник голови Центрвиборчкому Андрій Магера вважає, що при пропорційній виборчій системі було б менше випадків підкупу виборців. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому».

    «Зміна виборчої системи на пропорційну в рази зменшила б кількість зловживань. Бо за неї треба долати загальноукраїнський бар’єр і підкуповувати одразу 35,5 мільйонів виборців – це зовсім інша річ, ніж 160 тисяч на окрузі», - пояснив Магера, уточнивши, що пропорційна система не призводить до зниження корупції до нуля, але в рази її зменшує.

    «Пропорційна система може дати різкі зміни і пришвидшити процес появи ідеологічних партій», - зазначив заступник голови ЦВК.

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    Магера додав, що для боротьби з підкупом виборців треба міняти свідомість народу, бо в Україні в загальній масі виборець толерантно ставиться до випадків корупції.

    Крім того, зараз правоохоронні органи в суді подекуди дивляться крізь пальці на порушення і, «якщо й карають, то не організаторів, а виконавців». Але в частині кримінального законодавства все виписано нормально, додав представник ЦВК.

    Нагадаємо, заступник голови ЦВК Андрій Магера вважає, що президентські вибори 2019 року можуть пройти і за старим складом Центрвиборчкому.

    Більше читайте у матеріалі: Андрій Магера: З великою ймовірністю місцеві вибори 28 жовтня не відбудуться

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