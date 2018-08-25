В ЦВК оцінили ризики зриву виборів



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Вибори в Україні

Заступник голови ЦВК Андрій Магера вірить, що вибори відбудуться, але є ризики щодо якісного перебігу виборчого процесу

У Центральній виборчій комісії оцінили основні зовнішні та внутрішні ризики перед виборами і назвали причини, через які вони можуть не відбутись.

«Я не вірю в те, що вибори можуть не відбутись», - заявив в інтерв’ю «Главкому»заступник голови ЦВК Андрій Магера.

Він уточнив, що формально юридичних причин для непроведення виборів є три: оголошення стану війни, оголошення воєнного стану і оголошення надзвичайного стану.

«Ризики щодо якісного перебігу виборчого процесу лежать певною мірою в українській ментальності, коли на початку ХХ століття маленькі нації виборювали свою державність. Українці ж в цей час затято і наполегливо боролися між собою. Певною мірою ця ситуація зберігається і зараз, коли заради відсотків рейтингу не гребують нічим. Я чогось думав, що наші політики здатні подорослішати, але це відбувається настільки повільно», - підсумував Магера.

Нагадаємо, заступник голови ЦВК вважає, що президентські вибори 2019 року можуть пройти і за старим складом Центрвиборчкому.

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