В День Незалежності України в Бахмутівці запрацювала ще одна українська радіостанція



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«49 ́паралель» – вийшла в ефір на частоті 101.1 МГц з нової РТПС в Бахмутівці Луганської області

В День Незалежності України в Бахмутівці запрацювала ще одна українська радіостанція

Ще одна українська радіостанція вийшла в ефір у с.Бахмутівці Луганської області. Про це написав член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський у Facebook.

«В День Незалежності України ще одна українська радіостанція – 49 ́паралель – вийшла в ефір на частоті 101.1 МГц з нової РТПС в Бахмутівці Луганської області!!» – написав він.

Як повідомлялося, у місті Щастя Луганської області приймається сигнал 10-ти українських радіостанцій, згодом кількість збільшиться до 13-ти.

Окрім того, станом на початок 2019 року 19 телеканалів і радіостанцій мовлять у напрямку тимчасово окупованого Донецька з нової вежі, побудованої у місті Гірник.

Нагадаємо, 28 травня військове радіо «Армія FM» почало мовити на частоті 99,3 МГц у Вінниці.