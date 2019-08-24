Курт Волкер і Вільям Тейлор взяли участь в офіційних заходах до Дня Незалежності України



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Фото посольства США

Сполучені Штати відданий партнер України, і ми відзначаємо ваш поступ у створенні процвітаючої демократії – посольство США

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер та тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор взяли участь в офіційних урочистих заходах з Дня Незалежності на Майдані.

Про це американське посольство повідомило у Twitter.

«Спецпредставник Волкер та Тимчасовий повірений у справах Тейлор зичать народу України щасливого Дня Незалежності! Сполучені Штати – відданий партнер України, і ми відзначаємо ваш поступ у створенні процвітаючої демократії», – зазначили в посольстві.

Спецпредставник Волкер та Тимчасовий повірений у справах Тейлор зичать народу України щасливого Дня Незалежності! Сполучені Штати – відданий партнер України, і ми відзначаємо ваш поступ у створенні процвітаючої демократії. pic.twitter.com/cwsIhPRuFZ — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 24, 2019

Також опубліковано фото з урочистостей, на яких видно, що Волкер і Тейлор перебували поруч із першою леді України та українськими посадовцями у спеціально відведеній зоні для почесних гостей.

Як повідомлялось, Зеленський разом із дружиною на Алеї Героїв Небесної Сотні вшанували пам’ять загиблих українських героїв. Володимир та Олена Зеленські віддали шану загиблим біля пам’ятної стели із портретами полеглих героїв, запалили лампадки й рушили у бік Майдану Незалежності.

Нагадаємо, на Хрещатику відбувся альтернативний Марш ветеранів.