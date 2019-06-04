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    Військово-патріотична радіостанція «Армія FM» розпочала мовлення у Вінниці

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    Військово-патріотична радіостанція «Армія FM» розпочала мовлення у Вінниці

    Радіо відтепер звучатиме на частоті 99,3 МГц

    28 травня військове радіо «Армія  FM»  почало мовити на частоті 99,3 МГц у Вінниці, про це листом від 3 червня повідомила Національну раду начальник Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України, полковник Яна Холодна.

    Про це інформує прес-служба Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, повідомляє «Главком».

    Радіокомпанія «Армія FM» володіє ліцензіями на сім частот на FM-радіомовлення в Костянтинівці та Покровську Донецької області, Кремінній, Старобільську та Щасті Луганської області, у Вінниці та Житомирі; а також ліцензією на цифрове радіомовлення в Києві у форматі DAB + і 12 дозволами на тимчасове мовлення в Бахмуті, Волновасі, Гірнику, Краматорську (Слов’янську), Маріуполі та Світлодарську Донецької області; Бахмутівці та Попасній Луганської області, а також у Генічеську, Скадовську, Чаплинці та Чонгарі Херсонської області.

    Нагадаємо, що 29 листопада 2018 року Національна рада визначила переможця форматного конкурсу мовлення на військово-патріотичну тематику у Києві, Вінниці та Житомирі –  Центральну телерадіостудію Міністерства оборони України («Армія FM – військове радіо»). 

    Головні вимоги до програмної концепції мовника – висвітлення діяльності Збройних Сил України, операції об’єднаних сил, діяльності ветеранів АТО і подій, що відбуваються на територіях, які є тимчасово окупованими і тимчасово непідконтрольними державній владі України.

    Відтепер «Армія FM» мовить у  цих трьох обласних центрах України, а також на територіях із особливим режимом мовлення.

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