В день виборів поліція зафіксувала 4375 порушень



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Клименка, попереду ще один важливий етап - підрахунок голосів і доставка бюлетенів до ЦВК

Поліція зафіксувала 4375 повідомлень про порушення на місцевих виборах 25 жовтня, але загалом волевиявлення пройшло спокійно. Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі України.

«Загалом надійшло 4 375 заяв та повідомлень, складено 224 адміністративних протоколи, відкрито 77 кримінальних проваджень. Крім цього, до нас надійшло 12 повідомлень про замінування 18 об'єктів. Працювали в дуже складних умовах, ми до цього готувалися, перш за все, до виявлення правопорушень і повідомлень про надзвичайні ситуації, зокрема про замінування і знеструмлення», - сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

За словами глави Нацполіціі Ігоря Клименка, попереду ще один важливий етап - підрахунок голосів і доставка бюлетенів до ЦВК.

«З усіх заяв і повідомлень, які ми отримали сьогодні, найбільше порушень - агітація в день виборів, практично третина. Також 234 порушення таємниці голосування, 191 підкуп виборців, незаконне знищення виборчої документації - 159», - заявив він.

Серед найпоширеніших видів агітації він назвав смс-розсилку в Полтаві, автоматичне обзвонювання виборців в Чернівецькій і Рівненській областях.

«Також в різних регіонах біля виборчих дільниць невідомі, частину з них встановлюємо, роздавали інструкції, як "правильно" голосувати, за якого кандидата. Також виявлено факти, коли роботодавці, зараз вони встановлені, змушували підлеглих голосувати за певну кандидатуру. Зафіксовано також випадки підвезення кандидатами громадян на виборчі дільниці», - додав Клименко.