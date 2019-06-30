В Харкові приймальню Бойка облили червоною фарбою



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За чотири дні це вже третій напад на приймальню Юрія Бойка

Поліція Харкова проводить перевірку інформації про пошкодження приймальні одного з народних депутатів України.

Про це повідомилиу відділі комунікації поліції Харківської області.

«Відповідно до заяви керівника приймальні, невідомі особи облили червоною фарбою фасад, двері та вікна приміщення», - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, інформація про даний факт надійшла до служби «102» у неділю, 30 червня, о 09:30.

Водночас екс-депутат Харківської міськради Андрій Лесик повідомив у Facebook, що невідомі знову напали на офіс «Опозиційної платформи - за життя», де розташовується громадська приймальна народного депутата, співголови партії «Опозиційна платформа - За життя» Юрія Бойка.

«На офіс «Опозиційної платформи - за життя» в Харкові знову напали. Ми навіть не встигаємо ліквідувати наслідки від минулого погрому», - написав Лесик і оприлюднив фотографії офісу, облитого червоною фарбою.