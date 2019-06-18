У Харкові облили зеленкою проросійського ексдепутата міськради



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Облитий зеленкою ексдепутат міськради Харкова Андрій Лесик Фото: objectiv.tv

Колишній депутат міськради Хакрова Андрій Лесик брав участь в урочистостях «з нагоди 45-ї річниці з дня смерті маршала Жукова»

У Харкові проросійського ексдепутата міськради Андрія Лесика облили зеленкою, коли він прийшов «вшанувати пам'ять» радянського маршала Георгія Жукова.

Про це колишній депутат повідомив 18 червня у Facebook.

«Сьогодні, під час покладання квітів до пам'ятника (нині знесеного - ред.) маршала Жукова, а сьогодні 45-а річниця з дня його смерті, прийшли радикально налаштовані люди... Зривали захід, забирали квіти, обливали зеленкою», - розповів Лесик.

Лесик був депутатом Харківської міськради з 2010-го по 2015 рік, неодноразово демонстрував проросійську позицію, говорячи про конфлікт на Донбасі.

17 травня 2016 року депутати Харківської міськради позбавили Лесика депутатського мандата.

15 грудня 2017 року Лесик був затриманий співробітниками СБУ і поліції на території Луганської області, де він, за його словами, лікувався. Він узятий під варту як підозрюваний за ч.2 ст.110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Будучи депутатом Харківської міськради, Лесик закликав до зміни кордонів держави, а також, зокрема, в Одесі, - до блокування транспортних розв'язок з метою перешкоджання пересуванню містом військових і поліції та проведення незаконного референдуму.

У березні 2018 року йому оголосили підозру у скоєнні злочинів за ч. 2 ст. 342 і ч. 2 ст. 345 КК України (спротив співробітникам правоохоронного органу та заподіяння їм легких тілесних ушкоджень).

Як відомо, 2 червня 2019 року, перед початком з'їзду партії «Довіряй справам», активісти влаштували акцію протесту проти реваншу колишніх членів Партії регіонів. Після цього частина протестувальників попрямувала до пам'ятника радянському маршалу Георгію Жукову, що розташований неподалік на проспекті Петра Григоренка, і знесла його, встановивши на постаменті прапор України.

Харківський міський голова Геннадій Кернес заявив 4 червня, що бюст маршала Жукова буде відновлений найближчим часом.

Джерело: Укрінформ