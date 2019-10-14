В ООН визнали, що РФ порушує Женевські конвенції через зміну демографії Криму
Постпред України при ООН Володимир Єльченко
Російська Федерація заохочує переміщення власного населення на півострів
Україна подякувала керівництву ООН за офіційне визнання порушень Росією Женевських конвенцій, яка свідомо переселяє людей з материкової частини в український Крим у спробах змінити демографію окупованого півострова.
Із такою заявою виступив у понеділок постпред України при ООН Володимир Єльченко під час презентації доповіді генсека ООН Антоніу Гутерріша щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму, повідомляє Укрінформ.
«Згідно з доповіддю (генсека ООН – ред.), Російська Федерація заохочує переміщення власного населення на півострів, що є прямим порушенням Женевських конвенцій і явною ознакою намагань змінити демографічну структуру Криму», – заявив глава Українського представництва при ООН.
У цьому зв’язку Єльченко зауважив, що Україна очікує подальших кроків від ООН, спрямованих на припинення цих незаконних дій з боку Росії, а також на запобігання наслідків подібної діяльності окупаційної влади.
Доповідь генсека ООН про стан виконання української резолюції щодо захисту прав людини в тимчасово окупованому Криму була озвучена в понеділок на засіданні Третього комітету Генасамблеї ООН. У цьому зв’язку Єльченко подякував керівництву Організації за підготовку документа, а також за випуск інших доповідей щодо Криму.
Єльченко, крім того, звернув особливу увагу на основні причини порушень прав людини в Криму, а саме на іноземну агресію й тимчасову окупацію Росією українського півострова.
Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відзначив реформи здійснені за час президентства Петра Порошенка для членства України в Альянсі.