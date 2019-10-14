В ООН визнали, що РФ порушує Женевські конвенції через зміну демографії Криму



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Постпред України при ООН Володимир Єльченко Фото: Місія України при ООН

Російська Федерація заохочує переміщення власного населення на півострів

Україна подякувала керівництву ООН за офіційне визнання порушень Росією Женевських конвенцій, яка свідомо переселяє людей з материкової частини в український Крим у спробах змінити демографію окупованого півострова.

Із такою заявою виступив у понеділок постпред України при ООН Володимир Єльченко під час презентації доповіді генсека ООН Антоніу Гутерріша щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму, повідомляє Укрінформ.

«Згідно з доповіддю (генсека ООН – ред.), Російська Федерація заохочує переміщення власного населення на півострів, що є прямим порушенням Женевських конвенцій і явною ознакою намагань змінити демографічну структуру Криму», – заявив глава Українського представництва при ООН.

У цьому зв’язку Єльченко зауважив, що Україна очікує подальших кроків від ООН, спрямованих на припинення цих незаконних дій з боку Росії, а також на запобігання наслідків подібної діяльності окупаційної влади.

Доповідь генсека ООН про стан виконання української резолюції щодо захисту прав людини в тимчасово окупованому Криму була озвучена в понеділок на засіданні Третього комітету Генасамблеї ООН. У цьому зв’язку Єльченко подякував керівництву Організації за підготовку документа, а також за випуск інших доповідей щодо Криму.

Єльченко, крім того, звернув особливу увагу на основні причини порушень прав людини в Криму, а саме на іноземну агресію й тимчасову окупацію Росією українського півострова.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відзначив реформи здійснені за час президентства Петра Порошенка для членства України в Альянсі.