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    Політика

    В ООН визнали, що РФ порушує Женевські конвенції через зміну демографії Криму

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    <p>Постпред України при ООН Володимир Єльченко</p> - В ООН визнали, що РФ порушує Женевські конвенції через зміну демографії Криму

    Постпред України при ООН Володимир Єльченко

    Фото: Місія України при ООН

    Російська Федерація заохочує переміщення власного населення на півострів

    Україна подякувала керівництву ООН за офіційне визнання порушень Росією Женевських конвенцій, яка свідомо переселяє людей з материкової частини в український Крим у спробах змінити демографію окупованого півострова.

    Із такою заявою виступив у понеділок постпред України при ООН Володимир Єльченко під час презентації доповіді генсека ООН Антоніу Гутерріша щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму, повідомляє Укрінформ.

    «Згідно з доповіддю (генсека ООН – ред.), Російська Федерація заохочує переміщення власного населення на півострів, що є прямим порушенням Женевських конвенцій і явною ознакою намагань змінити демографічну структуру Криму», – заявив глава Українського представництва при ООН.

    У цьому зв’язку Єльченко зауважив, що Україна очікує подальших кроків від ООН, спрямованих на припинення цих незаконних дій з боку Росії, а також на запобігання наслідків подібної діяльності окупаційної влади.

    Доповідь генсека ООН про стан виконання української резолюції щодо захисту прав людини в тимчасово окупованому Криму була озвучена в понеділок на засіданні Третього комітету Генасамблеї ООН. У цьому зв’язку Єльченко подякував керівництву Організації за підготовку документа, а також за випуск інших доповідей щодо Криму.

    Єльченко, крім того, звернув особливу увагу на основні причини порушень прав людини в Криму, а саме на іноземну агресію й тимчасову окупацію Росією українського півострова.

    Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відзначив реформи здійснені за час президентства Петра Порошенка для членства України в Альянсі.

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