Генеральний секретар НАТО відзначив реформи Порошенка для членства України в Альянсі



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Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг та п'ятий президент України Петро Порошенко Фото Укрінформ

Альянс посилює підтримку України та співпрацю в умовах продовження дестабілізації ситуації на сході країни

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відзначив реформи здійснені за час президентства Петра Порошенка для членства України в Альянсі.

Про це він сказав під час заходів в рамках Парламентської асамблеї НАТО.

Єнс Столтенберг підкреслив, що Альянс підтримує прагнення України до подальшої європейської інтеграції, в тому числі до членства в ЄС.

«Ми вважаємо, що потрібно зосередитись в першу чергу на реформах, на модернізації країни», – зауважив він. «Я бачу президента Порошенка тут в залі. Ми в свій час із ним дуже багато років працювали пліч о пліч», – сказав Єнс Столтенберг.

Він зауважив, що Альянс посилює підтримку України та співпрацю в умовах продовження дестабілізації ситуації на сході країни та в Криму.

«Після інциденту із захопленням українських кораблів в Азовському морі у Керченській протоці ми вирішили робити більше у військово-морській сфері. Ми працюємо з морською академією в Одесі», – розповів Єнс Столтенберг.

Він повідомив, що за декілька тижнів Північноатлантична рада прибуде в Україну з візитом, «щоб висловити свою міцну політичну підтримку».

«А ми як члени Альянсу посилюємо практичну підтримку України. Тому що ця підтримка допомагає не тільки Україні, але й загалом підтримує той порядок, який заснований на правилах. Що дуже важливо для всіх нас», – наголосив Генсек НАТО. Він висловив сподівання, що партнерство України і НАТО і надалі посилюватиметься.

«Це добре і для НАТО, і для України для модернізації наших інститутів безпеки і оборони», – сказав Генеральний секретар Альянсу.

Нагадаємо, 24 вересня, на полях 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.