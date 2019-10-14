В Росії різко відреагували на заяву Зеленського, щодо обговорення Криму в нормандському форматі



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Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков

У Путіна питання Криму назвали закритим

У Кремлі виключають обговорення теми Криму в нормандському форматі, як це запропонував президент України Володимир Зеленський.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РІА «Новости».

Пєсков назвав тему Криму закритою в нормандському форматі.

«Що стосується винесення питання про Крим на будь-який формат, будь то нормандський або ще якийсь, то тут про це, безумовно, не може бути й мови. Це питання було закрите свого часу. Причини цього добре відомі, предтеча цього також добре всім відома. Будь-яких інших обговорень в інших форматах, в будь-яких форматах неможливо», – сказав він.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський на прес-марафоні заявив, що на «нормандської зустрічі» буде піднімати питання окупації Росією Криму. Він вважає, що зараз не існує іншого треку, де обговорюється питання Криму.