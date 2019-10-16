В Туреччині запевнили Україну, що Поклонська потрапила на форум у Стамбул випадково



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Російські ЗМІ повідомили про нібито окрему зустріч «депутатів» Держдуми РФ із анексованого Криму з Ердоганом, якої не було, заявили в МЗС Фото: Facebook Поклонської

Ердоган привітав всіх учасників форуму, і в церемонії рукостискання взяла участь і Поклонська

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган випадково потиснув руки «депутатам» Держдуми РФ з анексованого Криму Наталії Поклонській та Руслану Бальбеку, бо Анкара не погоджувала списки гостей, які приїхали на форум у Стамбул, де відбулася зустріч.

Про це в ефірі програми «Нині вже» на hromadske повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко.

За її словами, після цієї зустрічі МЗС одразу запросило посла Туреччини Ягмура Ахмета Гульдере.

«І ми мали дуже відверту розмову про те, що це був за захід і яким чином сталося так, що ці сумнозвісні «депутати» потрапили до списку учасників цього форуму. Посол чітко зазначив, що йдеться про випадковий характер, це не цілеспрямована акція», — сказала Зеленко.

Вона повідомила, що Україна висловила занепокоєння через те, що турецька сторона не вжила дій, аби не допустити участі цих «депутатів» у форумі. Водночас посол уточнив, що МЗС Туреччини не долучалося до узгодження списків учасників форуму.

Зеленко також наголосила, що цей випадок вкотре продемонстрував, що треба бути дуже обережними з повідомленнями російських ЗМІ, які розповіли про нібито окрему зустріч «депутатів» з Ердоганом.

«Насправді йдеться про протокольний захід, як визначає протокол, глава держави привітав всіх учасників форуму, й в церемонії рукостискання взяли участь і ці двоє «депутатів», — пояснила речниця МЗС.

На думку Зеленко, ця ситуація — «чергова провокативна спроба вбити клин між Україною та Туреччиною».

Вона додала, що посол Туреччини і МЗС цієї країни запевнили українську сторону, що Туреччина незмінно продовжує підтримувати Україну в захисті її територіальної цілісності та держаного суверенітету, також незмінною є позиція Туреччини щодо захисту кримськотатарської спільноти та невизнання спроби анексії Криму.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту Туреччині через зустріч президента Ердогана із «депутатами» з окупованого Криму Наталією Поклонською та Русланом Бальбеком.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що візит так званих кримських депутатів Наталії Поклонської та Руслана Бальбека до Туреччини та їхня участь в офіційних заходах за участю президента Туреччини є черговою провокацією Кремля та «прикрим непорозумінням».