ЄСПЛ розглядає скарги України до Росії через захоплення телекомунікацій у Криму



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Наразі міждержавна заява перебуває на стадії розгляду

У скаргах уряду України до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) фігурують факти захоплення Росією в Криму Радіотелевізійного передавального центру та іншої телекомунікаційної інфраструктури.

Про це йдеться у відповіді на запит проєкту Крим.Реалії до Міністерства юстиції України.

Також у відомстві повідомили, що в претензіях до Росії зазначені заміщення та відключення українських телеканалів та інших ЗМІ, порушення прав та свобод журналістів.

У Мін’юсті додали, що у зв’язку з »націоналізацією» майна українських державних підприємств та організацій російськими органами влади у скаргах вказаний перелік цього майна (понад чотири тисячі об’єктів). Серед них зокрема – телерадіомовні компанії та організації.

У міністерстві не уточнили, чи є в загальному переліку скарг згадка про несанкціоноване використання радіочастотного ресурсу України. Наразі міждержавна заява перебуває на стадії розгляду.

Перше засідання у справі «Україна проти Росії» в ЄСПЛ щодо порушення прав людини в Криму відбулося 11 вересня.

Нагадаємо, в ООН визнали, що РФ порушує Женевські конвенції через зміну демографії Криму.