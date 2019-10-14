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    Події в Україні

    ЄСПЛ розглядає скарги України до Росії через захоплення телекомунікацій у Криму

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    ЄСПЛ розглядає скарги України до Росії через захоплення телекомунікацій у Криму

    Наразі міждержавна заява перебуває на стадії розгляду

    У скаргах уряду України до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) фігурують факти захоплення Росією в Криму Радіотелевізійного передавального центру та іншої телекомунікаційної інфраструктури.

    Про це йдеться у відповіді на запит проєкту Крим.Реалії до Міністерства юстиції України.

    Також у відомстві повідомили, що в претензіях до Росії зазначені заміщення та відключення українських телеканалів та інших ЗМІ, порушення прав та свобод журналістів.

    У Мін’юсті додали, що у зв’язку з »націоналізацією» майна українських державних підприємств та організацій російськими органами влади у скаргах вказаний перелік цього майна (понад чотири тисячі об’єктів). Серед них зокрема – телерадіомовні компанії та організації.

    У міністерстві не уточнили, чи є в загальному переліку скарг згадка про несанкціоноване використання радіочастотного ресурсу України. Наразі міждержавна заява перебуває на стадії розгляду.

    Перше засідання у справі «Україна проти Росії» в ЄСПЛ щодо порушення прав людини в Криму відбулося 11 вересня.

    Нагадаємо, в ООН визнали, що РФ порушує Женевські конвенції через зміну демографії Криму.

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