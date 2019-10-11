Спочатку Крим. Активісти починають акцію на підтримку «правильної» формули Штайнмаєра



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13 жовтня з Києва планується виїзд першої української спостережної місії до тимчасово окупованих територій Криму

Активісти руху «Суспільство майбутнього» створюють Комітет сприяння демократичним виборам 25 квітня 2024 року в Криму та закликають бажаючих зголошуватися до спостережної гуманітарної місії.

Про це у соцмережі Facebook написав активіст Сергій Мазур.

«13 жовтня з Києва о 23:00 за адресою Богатирська, 25 розпочнеться виїзд першої української спостережної місії до тимчасово окупованих територій Криму», - повідомив він.

Активіст закликав долучатися до:

агітаційних груп завчасного сповіщення кримчан про вибори;

місії щодо нагляду за виборами в Криму в 2019-2024-му роках;

спостережної групи, що слідкуватиме за порядком виведення російських військ з Криму згідно плану Штайнмаєра.

У програмі поїздки:

роз'яснення гостям Криму прав та порядку проведення виборів у 2024-му році;

правозахисна інспекція розведення російських військ в Криму;

лекція про гуманітарну місію Петра Болбочана до Криму в 1918 році;

смачні привітання українських прикордонників до Дня Покрови.

«Є стратегічний шлях, який має забезпечити держава. Але є ситуації, коли занадто багато факторів та тих, хто впливає на рішення. У такому разі держава може потрапити в зону турбулентності. Тоді пряма участь відповідальних громадян - найкращий інструмент. Громадяни прямо і відкрито, а головне, мирно заявляють, чого вони хочуть. Із таким посилом будуть рахуватися і закордоном.

У міжнародних домовленостях України важливою є не послідовність виконання пунктів. Міжнародна спільнота хоче миру, реінтеграції, зниження воєнного протистояння, зняття санкцій?

Вибори на Донбасі - одразу після виборів в Криму! Усе як і обіцяли на Заході всі п'ять років. Спершу Крим і вибори з українськими партіями, спостерігачами та поліцією.

Можна забрати в України ядерну зброю. Потім забрати територію Криму. Пізніше на півострів напхати російську ядерну зброю. Можна. Але тоді міжнародного права не існує. І це проблема не України. Учора ми, а завтра країни Європи. Росія прийде по кожного, як уже приходила в Чорногорію та висаджувалася в Норвегії.

Починати розмову треба не з Донбасу. Виникає ілюзія, що ідеться про лише українську проблему. Все починається з Криму! Українська сторона готова не лише в 2024-му, а й достроково провести вибори», - говориться у повідомленні активіста.

Нагадаємо, 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».

Сайдік заявив, що «формула Штайнмаєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.

Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться 7 жовтня.

Проте розведення військ у Петрівському і Золотому було відкладенчерез порушення проросійськими бойовиками режиму припинення вогню у цих точках.

До слова, прессекретар представника України у Тристоронній контактній групі та другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер 2 жовтня опублікувала лист з формулою Штайнмаєра, підписаний Кучмою.