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    Спочатку Крим. Активісти починають акцію на підтримку «правильної» формули Штайнмаєра

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    Спочатку Крим. Активісти починають акцію на підтримку «правильної» формули Штайнмаєра

    13 жовтня з Києва планується виїзд першої української спостережної місії до тимчасово окупованих територій Криму

    Активісти руху «Суспільство майбутнього» створюють Комітет сприяння демократичним виборам 25 квітня 2024 року в Криму та закликають бажаючих зголошуватися до спостережної гуманітарної місії.

    Про це у соцмережі Facebook написав активіст Сергій Мазур.

    «13 жовтня з Києва о 23:00 за адресою Богатирська, 25 розпочнеться виїзд першої української спостережної місії до тимчасово окупованих територій Криму», - повідомив він.

    Активіст закликав долучатися до:

    • агітаційних груп завчасного сповіщення кримчан про вибори;
    • місії щодо нагляду за виборами в Криму в 2019-2024-му роках;
    • спостережної групи, що слідкуватиме за порядком виведення російських військ з Криму згідно плану Штайнмаєра.

    У програмі поїздки:

    • роз'яснення гостям Криму прав та порядку проведення виборів у 2024-му році;
    • правозахисна інспекція розведення російських військ в Криму;
    • лекція про гуманітарну місію Петра Болбочана до Криму в 1918 році;
    • смачні привітання українських прикордонників до Дня Покрови.

    «Є стратегічний шлях, який має забезпечити держава. Але є ситуації, коли занадто багато факторів та тих, хто впливає на рішення. У такому разі держава може потрапити в зону турбулентності. Тоді пряма участь відповідальних громадян - найкращий інструмент. Громадяни прямо і відкрито, а головне, мирно заявляють, чого вони хочуть. Із таким посилом будуть рахуватися і закордоном.

    У міжнародних домовленостях України важливою є не послідовність виконання пунктів. Міжнародна спільнота хоче миру, реінтеграції, зниження воєнного протистояння, зняття санкцій?

    Вибори на Донбасі - одразу після виборів в Криму! Усе як і обіцяли на Заході всі п'ять років. Спершу Крим і вибори з українськими партіями, спостерігачами та поліцією.

    Можна забрати в України ядерну зброю. Потім забрати територію Криму. Пізніше на півострів напхати російську ядерну зброю. Можна. Але тоді міжнародного права не існує. І це проблема не України. Учора ми, а завтра країни Європи. Росія прийде по кожного, як уже приходила в Чорногорію та висаджувалася в Норвегії.

    Починати розмову треба не з Донбасу. Виникає ілюзія, що ідеться про лише українську проблему. Все починається з Криму! Українська сторона готова не лише в 2024-му, а й достроково провести вибори», - говориться у повідомленні активіста.

    Нагадаємо, 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».

    Сайдік заявив, що «формула Штайнмаєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.

    Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться 7 жовтня.

    Проте розведення військ у Петрівському і Золотому було відкладенчерез порушення проросійськими бойовиками режиму припинення вогню у цих точках.

    До слова, прессекретар представника України у Тристоронній контактній групі та другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер 2 жовтня опублікувала лист з формулою Штайнмаєра, підписаний Кучмою.

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