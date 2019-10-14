Про зустріч президента Туреччини Ердогана з «кримськими депутатами Держдуми РФ»

Рефат Чубаров Народний депутат України (БПП), Голова Меджлісу кримськотатарського народу

Рефат Чубаров

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Однією з цілей чергової провокації Кремля є спроба зашкодити високому рівню довірливих відносин між Україною і Туреччиною

Заява Меджлісу кримськотатарського народу

у зв'язку з участю на міжнародному міждержавному заході, що відбувся в Стамбулі (Туреччина), «депутатів Державної думи РФ», незаконно обраних на окупованій території України

11-12 жовтня 2019 року в Стамбулі (Туреччина) відбулася III Конференція спікерів парламентів з протидії тероризму і зміцненню регіональної взаємодії, в якому взяли участь делегації 5 держав - Афганістану, Китаю, Пакистану, Росії та Туреччини.

На офіційній вечері, організованому приймаючою стороною, перед учасниками і гостями III Конференції спікерів, виступив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Главі Туреччини були представлені члени національних делегацій держав - учасниць III Конференція спікерів парламентів з протидії тероризму і зміцненню регіональної взаємодії, в тому числі і делегації Державної Думи Російської Федерації, до складу якої були включені «депутати Державної Думи», незаконно обрані на тимчасово окупованій РФ українській території.

Факт перебування у складі офіційної делегації Державної Думи Російської Федерації «депутатів Державної Думи», незаконно обраних на тимчасово окупованій території України, а також їх участь в міжнародному міждержавному заході, проведеному в Стамбулі 11- 12 жовтня 2019 року, може сприйматися як ігнорування організаторами даної Конференції позиції ООН, Європейського Союзу, Ради Європи, ОБСЄ, ПАЧЕС та інших міжнародних організацій, що підтримують суверенітет і територіальну цілісність України на всій її території в рамках міжнародно-визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим та м. Севастополь.

У зв'язку з цим слід зазначити, що «депутати Держдуми РФ», представлені президенту Туреччини у складі делегації Росії, є безпосередніми організаторами і виконавцями багатьох незаконних і злочинних діянь, що сприяють тимчасовій окупації Російською Федерацією Криму, забороні діяльності Меджлісу кримськотатарського народу - вищого представницького органу корінного народу Криму, переслідуванням, арештам, і позбавленню волі членів Меджлісу кримськотатарського народу і активістів кримськотатарського національного руху.

Інформація про участь «депутатів Державної Думи», незаконно обраних на тимчасово окупованій території України, в міжнародному заході, що відбувся в Туреччині, а також про їх представлення Главі Турецької Республіки Реджепу Таїпу Ердогану, сприйнята в українському суспільстві як прикре непорозуміння.

Громадяни України справедливо оцінюють подібні провокаційні хитрощі російської влади як спроби залучення світових лідерів і відомих політичних і громадських діячів в легітимізацію спроби анексії Криму і виправдання скоєних російською окупаційною владою злочинів проти українського і кримськотатарського народів .

Очевидно також, що однією з цілей чергової провокації Кремля є спроба зашкодити високому рівню довірливих відносин між Україною і Туреччиною. Російська пропагандистська машина намагається створити навколо провокації з включенням до складу делегації РФ, представленої президенту Туреччини, «депутатів Державної Думи», незаконно обраних на тимчасово окупованій РФ українській території, інформаційну завісу нібито визнання Туреччиною незаконної анексії Криму.

Меджліс кримськотатарського народу виходить з того, що лише примушення Росії до міжнародного права поверне мир і стабільність у Чорноморському регіоні, забезпечить територіальну цілісність і суверенітет України, захистить права і свободи кримськотатарського народу.

Меджліс кримськотатарського народу, відзначаючи послідовну підтримку Туреччиною суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України, невизнання незаконної анексії Криму, закликає президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, депутатів Великих Національних Зборів Туреччини, лідерів політичних партій і представників громадянського суспільства Туреччини вжити спільно з Україною та міжнародною спільнотою особливі зусилля щодо деокупації Криму і відновлення територіальної цілісності України.

(Прийнято в порядку надзвичайного режиму діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, введеного 26 квітня 2016 року)

Голова

Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров

14 жовтня 2019 року,

м. Київ

Джерело: блог Рефата Чубарова

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