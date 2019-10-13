Україна направила Туреччині ноту протесту через зустріч президента Ердогана з депутатами з анексованого Криму



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МЗС викликало посла Туреччини в Україні для пояснень

Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту Туреччині через зустріч президента цієї країни Реджепа Таїпа Ердогана з депутатами Держдуми Росії, зокрема з депутатами, яких обрали в анексованому Криму.

Про це повідомили в пресслужбі міністерства.

Також відомство викликало посла Туреччини в Україні для пояснень.

«Інформація про зустріч президента Ердогана із політиками, незаконно обраними на окупованій території України, викликає занепокоєння. Україна вже направила ноту протесту Туреччині через цю зустріч», – йдеться у повідомленні.

Інформація про зустріч президента Ердогана із політиками, незаконно обраними на окупованій території України, викликає занепокоєння. Україна вже направила ноту протесту Туреччині через цю зустріч. Посла Туреччини в Україні запрошено у МЗС. pic.twitter.com/sgZiKCpFc9 — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) October 13, 2019

Нагадаємо, 13 жовтня стало відомо про зустріч 11 жовтня президента Туреччина Реджепа Таїпа Ердогана з російською парламентською делегацією. До її складу увійшли два «депутати Держдуми» від анексованого Криму: Наталія Поклонська та Руслан Бальбек. Про це написала Поклонська у себе у Facebook.

Як повідомлялося, тисячі людей вийшли на вулиці міст у кількох європейських країнах, щоб висловити свій протест проти наступу турецьких військ у північносхідній частині Сирії.