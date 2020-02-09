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    Політика

    В Україні готують закон щодо криміналізації контрабанди, – Нефьодов

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    Якщо Range Rover везе 1600 пачок сигарет, то треба конфіскувати, оштрафувати, забрати Range Rover і на цьому зупинитися. А не засуджувати людину на п&rsquo;ять років - В Україні готують закон щодо криміналізації контрабанди, – Нефьодов
    Якщо Range Rover везе 1600 пачок сигарет, то треба конфіскувати, оштрафувати, забрати Range Rover і на цьому зупинитися. А не засуджувати людину на п’ять років

    Кримінальна відповідальність має застосовуватись до достатньо високого порогу контрабанди

    У Державній митній службі спільно з Міністерством юстиції працюють над текстом законопроєкту щодо криміналізації контрабанди.

    Про це в інтерв’ю DT.UA сказав голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

    «Ми прихильники криміналізації контрабанди, і це підтримує ЄС. Наразі спілкуємося з Мін’юстом, який вважає, що треба коректно виписати текст, бо адміністративне провадження проходить значно швидше, ніж кримінальне. Кримінальне провадження дійсно йде роками. Там зовсім інші стандарти доведення. Тому є позиція, що в наших специфічних реаліях з нашими специфічними судами зміни можуть призвести до того, що на папері все виглядатиме жорсткіше (посадити, конфіскувати…), але в реальності отримаємо гірші результати», – сказав Нефьодов.

    За його словами, кримінальна відповідальність має застосовуватись до достатньо високого порогу контрабанди.

    «Якщо, приміром, Range Rover везе 1600 пачок сигарет, то треба конфіскувати, оштрафувати, забрати Range Rover і на цьому зупинитися. А не засуджувати людину на п’ять років умовного терміну. Тільки в разі, якщо везуть комерційну партію, приміром на мільйон доларів, отут уже має бути кримінальне покарання. Ми вже підготували по криміналізації один законопроєкт. Отримали зауваження і зараз працюємо з ЄС, щоб підготувати другу ітерацію законопроєкту. Наскільки мені відомо, Офіс Президента підтримує таку позицію», – зауважив Нефьодов.

    Нагадаємо, Нефьодов розповів, як криміналітет «кошмарить» працівників митниці.

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