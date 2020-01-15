Нефьодов розповів, як криміналітет «кошмарить» працівників митниці



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Очільник Державної митної служби Максим Нефьодов Фото Станіслава Груздєва, Главком

«У нас часто користуються послугами якихось кишенькових громадських організацій або псевдоактивістів»

Працівники Державної митної служби отримують погрози від криміналітету та псевдоактивістів, заявив очільник відомства Максим Нефьодов.

Про це він сказав в ефірі «Громадського радіо».

«На жаль, погрожує, і, на жаль, погрожує не тільки криміналітет в сенсі бандитів. Ми знаємо, що в нас часто користуються послугами якихось кишенькових громадських організацій або псевдоактивістів», — розповів Нефьодов.

За його словами, такі «активісти» не пускають на робочі місця нових керівників митниць й захищають старих, розповідаючи, що вони нібито «міцні професіонали».

«Ну й що, що трохи заплямовані? Зате вони гарні люди, треба зберігати за ними посади. На жаль, вони дуже часто користуються ще не до кінця оновленими правоохоронними органами. Я можу назвати нещодавній приклад, коли у нового керівника Львівської митниці провели сім обшуків. А знаєте, у чому його підозрюють? У тому, що 19 років тому в його трудову книжку буцімто були внесені некоректні відомості. Тобто це просто методи тиску», — сказав очільник митної служби.

Нефьодов бачить у цій поведінці сигнал, що нове керівництво ДМС робить те, «що викликає у нечесних ділків ненависть і бажання з нами боротися».