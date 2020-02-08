Екс-депутат різко прокоментував заяву Кравчука на російському телебаченні: «Дід вийшов з розуму» (відео)



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Скріншот з відео

Напередодні перший президент України заявив, що треба змінити закон про декомунізацію, бо «не всі українці її підтримують»

Народний депутат VIII скликання Ігор Лапін в ефірі програми «ІнфоДень» на «5 каналі» прокоментував заяву першого президента України Леоніда Кравчука на російському телебаченні, що закон про декомунізацію треба змінити.

«Дід вийшов з розуму вже. Ми ж розуміємо, про що йдеться – підігрування наративам російської пропаганди. Ну, стара людина, шкода його. Я пам’ятаю ще Брежнєва. Він так само плямкав, ручки складав. Це є його ностальгія за молодістю. Коли був Радянський Союз, він був молодий, здоровіший тощо. Це є постсовкова людина, яка на хайпі популярності того, що відбувалося в 91-му році, просто прийняла цю владу», – сказав Лапін.

Нагадаємо, Кравчук різко відреагував на відкриття ринку землі.

Як повідомлялося, в Одесі активісти «тепло» поспілкувалися з прихильниками Шарія.