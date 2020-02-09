МЗС України розкритикувало нову санкційну процедуру Ради Європи



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МЗС України: Жалкуємо, що в європейських столицях так і не почули наші обґрунтовані аргументи

У Міністерстві закордонних справ переконані, що так звана комплементарна процедура зводить нанівець можливість покарання країн за найсуворіші порушення

Україна розчарована прийняттям комітетом міністрів Ради Європи рішення про введення нової санкційної процедури для країн-порушників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

У зовнішньополітичному відомстві переконані, що так звана комплементарна процедура, проти якої голосувала українська делегація, зводить нанівець можливість покарання країн за найсуворіші порушення.

«Жалкуємо, що в європейських столицях так і не почули наші обґрунтовані аргументи щодо шкідливості ініціювання подібних кроків для майбутнього загальноєвропейської правозахисної організації», - йдеться в повідомленні.

Українські дипломати переконані, що введення подібних процедур «тільки посилює світоглядну кризу в рамках Ради Європи, яка почалася з відступу Організації від власних статутних цілей, коли розпочаті Росією війни, як на власній території, так і проти сусідів, були залишені без ефективної відповіді».

У МЗС очікують, що найближчим часом нещодавно прийнятий механізм зможе продемонструвати здатність залучити до відповідальності тих, хто порушує міжнародне право і здійснює масові порушення людини.

«У рамках міжнародних організацій Україна рішуче і послідовно виступатиме проти введення процедур, які прямо або побічно руйнують механізми накладення обмежувальних заходів, включаючи санкції, проти країн, які свідомо і систематично порушують принципи і норми міжнародного права», - додали в МЗС.

Раніше стало відомо, що комітет міністрів Ради Європи остаточно затвердив нову санкційну процедуру в ПАРЄ. За даними ЗМІ, Україна виявилася єдиною країною-членом Ради Європи, яка проголосувала проти цієї процедури.

Згідно з новою процедурою, санкції на державу-порушницю накладаються тільки за «серйозні порушення». При цьому агресія проти іншої держави «серйозним порушенням», за цією процедурою, не є.