Головного митника Нефьодова «засікли» на порно-шоу в одному з найдорожчих клубів (відео 18+)



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Максим Нефьодов не бачить нічого страшного в подібному відпочинку

Максим Нефьодов побував на закритій еротичній вечірці з елементами БДСМ

Максим Нефьодов, голова Державної митної служби України, побував на закритій еротичній вечірці з елементами БДСМ. У мережу злили відео, як головний український митник розважається з практично голими дівчатами.

Відео оприлюднило видання «Страна» на своєму YouTube-каналі починається з того, що Нефьодов несе на руках дівчину у білизні і масці у ванну. Танцівниця еротично звивається, а глава митниці танцює, спостерігаючи за цим. Все відбувалося на закритій вечірці в одному з найдорожчих клубів Києва.

Під час дії в кадрі можна помітити інших напівоголених танцівниць, а також гостей вечірки.

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Наголошується, що Максим Нефьодов розслаблявся в «таємній кімнаті» цього закладу на садо-мазо-вечірці, яка має промовисту назву De Sad. Такі шоу в цьому клубі проходять регулярно.

На закритий захід можна потрапити тільки за списками, які формуються заздалегідь, а анонси вечірок поширюються в соцмережах. Саме на одну з них прийшов розслабитися головний український митник Максим Нефьодов.

Пранкер Джокер у Telegram поспілкувався з Нефьодовим від імені речниці «Слуги народу» Євгенії Кравчук. Пранкер запитав, як бути зі скандалом, в який вляпався антикорупціонер. Нічний клуб, що належить російським бізнесменам, вечірка De Sad, «порно-шоу». Але Нефьодов не бачить в цьому нічого страшного.

Варто зазначити, що Нефьодов одружений. Причому шлюб він зареєстрував всього півроку тому - у серпні 2019-го, «протестувавши» послугу «Шлюб за добу». Дружиною Нефьодова є Яна Калмикова.