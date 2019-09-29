В Україні планують скасувати «зайві» довідки, – міністр цифрової трансформації



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Фото: Григорій Салай / Сегодня

Відцифрувати «совок» не варіант і краще просто позбутися від деяких документів – Федоров

В Україні в найближчій перспективі хочуть перевести в онлайн 100 найбільш затребуваних державних послуг, проте є такі, від яких взагалі краще позбутися.

Про це розповів в інтерв’ю сайту «Сьогодні» віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Ще тиждень тому хотіли за рік 50 найбільш затребуваних держпослуг перевести в онлайн. Зараз хочемо 100. І зробити так, щоб за три роки цими послугами почали користуватися 50% цільової аудиторії. І щоб на 90% ці люди були задоволені», – сказав він.

Федоров зазначив, що оцифровувати «совок» і існуючі послуги не варіант. На його думку, багато довідок потрібно просто скасувати, оскільки послуги надаються дуже довго.

«Наприклад, довідка про несудимість. Ці дані є в спецреєстрі. Будь-яка організація може підключитися до реєстру і отримати інформацію. Навіщо змушувати людину отримувати довідку? Те ж саме з довідкою про місце реєстрації. Також є низка послуг з регулювання бізнесу. Ми розбираємося, які там зайві ліцензії. Готуємо список», – підкреслив міністр.

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