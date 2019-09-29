Українці бажають розраховуватись «лайками»



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Держава Україна впевнено прямує у сторону діджиталізації у різноманітних сферах життя – петиція

Українці закликають Президента України Володимира Зеленського зробити Україну першою державою, в якій можна буде розраховуватися «лайками» на побутовому рівні.

Про це йдеться у петиції № 22/074728-еп, що розміщена на сайті глави держави.

«Держава Україна впевнено прямує у сторону діджиталізації у різноманітних сферах життя. З огляду на це, ми пропонуємо розширити поняття «Держава у смартфоні» і зробити Україну першою державої, в якій можна буде розраховуватися лайками на побутовому рівні», – йдеться в тексті петиції.

Для цього автор пропонує розробити державну соціальну мережу, лайки в якій буде монетизовано та прирівняно до державної валюти – гривні.

«Для реалізації даної концепції пропонуємо внести зміни до законодавства України щодо національної валюти і внести лайки до переліку офіційних валют, з якими можливо проводити валютні операції», – пропонують у петиції, яка наразі набрала 4 підписи.

Збір підписів триватиме ще 91 день.

Нагадаємо, на сайті президента з’явилася петиція з орфографічними помилками за скасування ЗНО.