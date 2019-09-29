  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Українці бажають розраховуватись «лайками»

    • Розсилка
    Українці бажають розраховуватись «лайками»

    Держава Україна впевнено прямує у сторону діджиталізації у різноманітних сферах життя – петиція

    Українці закликають Президента України Володимира Зеленського зробити Україну першою державою, в якій можна буде розраховуватися «лайками» на побутовому рівні.

    Про це йдеться у петиції № 22/074728-еп, що розміщена на сайті глави держави.

    Читайте також

    «Держава Україна впевнено прямує у сторону діджиталізації у різноманітних сферах життя. З огляду на це, ми пропонуємо розширити поняття «Держава у смартфоні» і зробити Україну першою державої, в якій можна буде розраховуватися лайками на побутовому рівні», – йдеться в тексті петиції.

    ______________-___-_google_chrome_01

    Для цього автор пропонує розробити державну соціальну мережу, лайки в якій буде монетизовано та прирівняно до державної валюти – гривні.

    «Для реалізації даної концепції пропонуємо внести зміни до законодавства України щодо національної валюти і внести лайки до переліку офіційних валют, з якими можливо проводити валютні операції», – пропонують у петиції, яка наразі набрала 4 підписи.

    Збір підписів триватиме ще 91 день.

    Нагадаємо, на сайті президента з’явилася петиція з орфографічними помилками за скасування ЗНО.

    Читайте також
    валютні операції українці держава Україна петиція діджиталізації
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ