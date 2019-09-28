В Україні почнуть видавати водійські права за новими правилами



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Цифрові посвідчення особи зроблять доступними для спеціальних додатках в смартфонах

У найближчому майбутньому в Україні почнуть діяти водійські права і студентські квитки в електронному вигляді. Відповідні заяви зробив віце-перм’єр-міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.

Про це повідомляє Обозреватель.

На даний момент активно йде робота над вирішенням цього питання. За словами Федорова, цифрові посвідчення особи зроблять доступними для спеціальних додатках в смартфонах. Повідомляється, що воно буде приховано в особистому «Кабінеті громадянина», який влада повинна представити вже зовсім скоро. Планується запустити своєрідний експеримент, який дасть можливість людям возити з собою цифрові права на законних підставах і за це не штрафуватимуть.

Тим більше, 30% поліцейських вже користуються планшетами. Тому вони зможуть з легкістю відсканувати людини через QR-код і подивитися його в базі. Уточнюється, що в тій місцевості, де немає планшетів, поліцейські повинні будуть зателефонувати на базу і передати дані з електронних документів з метою перевірити особу. Зокрема, маються на увазі селища.

Нагадаємо, в Україні відбулася презентація міністерства, яке створить «державу в смартфоні».