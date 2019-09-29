Тепер українці будуть отримувати чеки на смартфони



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Фото: Андрій Товстиженко/DT.UA

Мільйони покупців мають подбати про смартфон або, відмовитися від чека

Це випливає з нині вже майже Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг».

Тепер чек зможуть побачити не всі покупці – громадяни України, а лише, ті хто заплатить китайцям за смартфон. Ось така заощадливість: замість того, щоб бізнес придбав собі простесенькі принтери для друку чеків мільйонам покупців, тепер мільйони покупців мають подбати про смартфон або, фактично, відмовитися від чека.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Сергій Следзь. За його словами, це випливає з тепер уже майже Закону України (законопроєкт 1053-1 прийнятий ВР в цілому) «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі й послуг».

Адже його стаття 3 передбачає: «… проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені в фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій або через зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу програмні реєстратори розрахункових операцій зі створенням у паперовій та/або електронній формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій…»

А також: «…надавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов’язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції, створений в паперовій та/або електронній формі…»

«Невже громадянам України, щоб отримати хоч якесь підтвердження законного придбання товару, доведеться в кожному кіоску і в кожній касі залишати свої персональні дані й чекати виконання обіцянки про пересилання електронного чека? І що робитимуть ті, хто смартфоном не користується, бо поки що не живе у XXI столітті? – запитує оглядач. – У цивілізованому світі електронний чек (e-receipt) існує, але він – лише копія розрахункового документа, яким, безумовно, залишається паперовий. Тобто паперовий чек видається покупцю обов’язково. Адже саме він є матеріальним свідченням придбання товару чи послуги на певну суму. Натомість e-receipt здебільшого використовується як інструмент маркетингу, приміром для вивчення покупця та інформування клієнта про знижки. Якщо в сучасному світі завдяки e-receipt компанії відстежують своїх потенційних клієнтів, то в нас намагаються покласти на нього фіскальну функцію. Але ж це – зовсім різні речі…»

Нагадаємо, у найближчому майбутньому в Україні почнуть діяти водійські права і студентські квитки в електронному вигляді.

Як повідомлялося, українці закликають Президента України Володимира Зеленського зробити Україну першою державою, в якій можна буде розраховуватися «лайками» на побутовому рівні.