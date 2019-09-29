Водій відомої служби таксі довів Ларису Ніцой до нервового зриву



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Ніцой спробувала поскаржитися в службу таксі, проте там заявили, що не розуміють змісту скарги

Водій відмовився говорити з письменницею українською мовою

Українську письменницю Ларису Ніцой водій служби таксі «Uklon» довів до нервового зриву.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Ніцой заявила, що «Uklon» присилає замість таксистів – ґвалтівників».

«АА 8517 РХ - синій Рено. Водій на мою українську вперто розмовляє російською. Питаю: «Не пробували з клієнтами українською розмовляти?» «І нє сабіраюсь», - поскаржилася письменниця.

За словами Ніцой, після зауваження таксист видав «одним махом увесь набір фраз, яким користуються всі антиукраїнські гниди».

«Зачєм мнє ета. Мнє ета нє нужна. Мнє і так харашо. Ви что, мєня нє панімаєте. Какая разніца на каком ізикє», - заявив водій.

Ніцой спробувала поскаржитися в службу таксі, проте там «оператор Руслан» заявив, що не може прийняти зауваження клієнта, оскільки «водія не можна примусити розмовляти мовою, якою йому не зручно».

Письменниця зазначила, що нагадала оператору, що працюють вони в Україні, де державна мова – українська, на що їй відповіли: «Я не розумію суті вашої скарги».

І коли Ніцой заявила, що їхній «таксист довів її до нервового зриву», у службі відповіли, що «водій немає до них жодного стосунку», бо він звичайний користувач сайту, як і всі інші, а коли бачить замовлення, то приїжджає.

«Шок!Тобто, дорогі українці, ви розумієте, так? Викликаєте ви по УКЛОНУ таксі – приїздить до вас на виклик ґвалтівник (власне такий і приїхав), або злодій, чи вбивця, а Уклон скаже: «Ми тут ні при чому. Ми сайт. Гвалтівник і убивця такий самий користувач, як і ви. Це ж ви його викликали», - написала письменниця.

За словами Ніцой висновків для себе зробила два:

«Перший. Уклон, що скажете? Другий. Незважаючи на закон про мову, українці в Україні й досі упосліджені».

Нагадаємо, 16 липня 2019 року набув чинності закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Документом передбачено, що українська мова є обов’язковою у всіх сферах публічного життя.

Як повідомляється на сайті компанії таксі «Uklon», в Україні ця служба таксі працює вже дев’ять років, головний офіс знаходиться в Києві.