Уже не залишилось місць, де не було б воєнної загрози: заява МВС

Немає жодної області, де не відбувалися б ворожі обстріли або де не знаходили учасників диверсійних груп

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що в Україні вже не залишилося місць, де не було б воєнної загрози. Зокрема ворожі диверсанти є по всій Україні. Так, диверсійні групи окупантів є і в західних областях, про це очільник МВС розповів під час єдиного телемарафону.

Наразі в Україні немає жодної області, де не відбувалися б ворожі обстріли або де не знаходили учасників диверсійних груп.

«Ми вже не назвемо області, де не відбувалися обстріли, або де не знаходили представників диверсійних груп. На жаль, це явище вже стало для нас звичним. У Києві я, наприклад, щодня отримую інформацію про затриманих представників ворожих ДРГ, коректувальників вогню. Вони також є і на Львівщині, Івано-Франківщині, Рівненщині. Ця проблема сьогодні є повсюди», –зауважив Монастирський.

Триває двадцять друга доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Збройні сили України завдають нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, який намагається закріпитися та утримувати оборону захоплених рубежів.

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